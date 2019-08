Rennebu Arbeiderpartis satsing på utkantene og grønt skifte

Meninger

Harald Holm tar i et innlegg i Opdalingen den 24. august et oppgjør med synspunkter som framkommer i et innlegg ført i pennen av Vegard Hyttebakk. Etter min mening går det litt fort i svingene her Harald.

Det starter med at Rennebu Arbeiderparti er i ferd med å gjennomføre et grønt skifte. Det står ikke noe om dette grønne skiftet gjelder Rennebu kommune, næringslivet i Rennebu eller om det gjelder kun for organisasjonen Rennebu Arbeiderparti. Jeg antar at det menes Rennebu som samfunn. Her er det slik at Næringshagen i Rennebu og Oppdal har kjørt et forprosjekt: Grønn Fjellhageby. Dette er som sagt et forprosjekt for å se på muligheter for en mer bærekraftig fritidsutbygging. Undertegnede har hatt anledning til å følge dette arbeidet nesten fra dag én, og det framstår for meg litt merkelig når vår ordfører går høyt på banen og proklamerer at nå skal vi bygge Grønn Fjellhageby i Rennebu. Det kan godt komme til å skje det, men til opplysning er det nå jobben starter med å legge grunnlaget for mer bærekraftig hytteturisme. Det er næringsaktører i Rennebu som i disse dager «setter seg på skolebenken» for å skaffe seg kunnskapsgrunnlaget som må til for å kunne ivareta alle sider av bærekraftsbegrepet på en troverdig måte. For å kunne gå ut i markedet med troverdighet er det viktig at alt en gjør er kunnskapsbasert. De kundene en med stor sannsynlighet vil møte er godt utdannede med godt utviklede evner til å stille kritiske spørsmål. Det holder ikke bare med tog og elbil på stasjonen.

Ellers vil jeg si at egentlig tror jeg de fleste i Rennebu ser meget positivt på å etablere næring basert på grønne ressurser. Det gjelder næringsliv så vel som politikere uansett parti.

Det som imidlertid fikk meg til tastaturet når jeg leste innlegget til Harald Holm, var hans opplisting av tiltak for utviklingen på Nerskogen. Slik det er skrevet framstår det for dem som ikke kjenner sakene godt nok som at dette er noe som er initiert av Rennebu Arbeiderparti. Det ikke tilfelle. Næringsbygget som huser Joker Nerskogen ble vedtatt bygget mot bl.a. Rennebu Arbeiderpartis stemmer. Dette skjedde faktisk i forrige kommunestyreperiode, og det var daværende ordfører Ola T. Lånke som gjorde en god jobb med å drive fram saken. I tillegg var økonomisk og administrativ ledelse i kommunen klar på at dette var lønnsomt for Rennebu kommune.

Rennebu Arbeiderparti har bidratt til oppkjøring av skiløyper. Dette er nok riktig på samme måte som i resten av kommunen. Da det skulle kjøpes inn en tråkkemaskin på Nerskogen som kommunen skulle være med å finansiere, så stemte Rennebu Arbeiderparti imidlertid imot. Når en ser på hva løypekjøringen på Nerskogen betyr for inntektene til Rennebu kommune, så er det ikke mye tvil om at dette også var et lønnsomt kjøp.

Rennebu kommune har sammen med Oppdal kommune og en del næringslivsaktører vært med og støttet Nerskogkonserten. Dette er vel etter det jeg har forstått vært noe som har hatt støtte i stordelen av det politiske miljøet i Rennebu.

For oss som bor og har vårt daglige virke på Nerskogen samt de som pendler mellom Nerskogen og Oppdal, er det veldig velkomment med en oppgradering av Nerskogveien. Varaordfører i Oppdal – Ingvild Dalsegg – og lokalavisa OPP var de som virkelig fikk denne saken opp og fram i lyset slik at alle med innflytelse forsto at her har vi en viktig sak. Ordførerne i både Rennebu og Oppdal kom på banen og gjorde sitt til at resultatet ble som det ble. Hvem som skal ha æren for at bevilgningen ble oppjustert fra 10 til 22 mill. vet ikke jeg. Det jeg vet er at Ola Øie ble sitert på at han kunne godta 10 mill. og grusvei like før vedtaket ble gjort. Det følte jeg var veldig urettferdig. Mens dette pågikk så hadde jeg flere samtaler med Ola, og jeg kan underskrive på at det ikke var det han egentlig ønsket. Men slik er det mange ganger i livet - både i politikken - og ellers: Noen ganger får en ikke den kredit en fortjener, mens andre ganger blir det forsøkt å slå politisk mynt på saker som ikke nødvendigvis skal krediteres myntslageren.

Ønsker alle et godt kommunevalg.