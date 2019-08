Stem for framtidas generasjoner!

Meninger

Det er interessant å lese de ulike valginnleggene i lokalavisene. Man kan lure på om politikerne har forstått hva det kreves når de lover en klima- og miljøvennlig lokalsamfunnsutvikling? En klima- og miljøvennlig lokalsamfunnsutvikling vil si en utvikling som totalt reduserer Co₂ -utslippet i kommunen. Øker den – er den ikke klima og miljøvennlig.

Det er hevet over enhver tvil at Co₂ utslippet må drastisk reduseres. Redusert Co₂ -utslipp henger sammen med redusert forbruk av produkter og tjenester som skaper Co₂-utslipp. Forbruket må ned.

Noen få generasjoner har skapt en alvorlig klima- og miljøsituasjon på kloden fordi man har fokusert på ”økonomisk vekst”, uavhengig om veksten skaper store helse og miljøproblemer for store deler av verdens befolkning og for våre medskapninger som vi lever i et avhengighetsforhold til.

Ethvert opplyst og ansvarsfullt menneske skjønner at dagens forbruk ikke kan fortsette uten at vi påfører kommende generasjoner store, kanskje uløselige utfordringer.

Dette handler om moral, Alf Morten Olsen (KrF) En stor andel av Norges befolkning har innsett at de må redusere sitt forbruk, men forstår også at det må reguleringer til. Det ansvaret må politikerne ta. Reguleringene må ramme alle på en rettferdig måte. Setter det liberale KrF det enkelte menneskets rett til å bestemme over sitt eget forbruk selv om dette vil kunne gå på bekostning av kommende generasjoner og naturmangfoldet?

Geir Arild Espnes (Sp): Er scooterløyper for fritidskjøring et miljøvennlig tiltak og et forbruk den enkelte bør kunne tillate seg? Gir dette en god helseeffekt for fellesskapet? Det er vanskelig å forstå ditt verdigrunnlag.

Alle politiske partier har nå, i tolvte time, skjønt at store deler av velgermassen forventer handling i klimakampen. En kommune uten en troverdig klima- og miljøvennlig handlingsplan vil svekke sitt omdømme, ikke minst kommuner som satser på reiseliv.

Så da kjære velgere i Oppdal og Rennebu. Hvilke politikere har størst troverdighet i klima- og miljøkampen. Vi har levd med arven fra Gro i femti år – ”vi må tenke globalt og handle lokalt.” Nå er det tid for handling.

Lokalvalget er først og fremst et personvalg. Det er viktig for den kommunale utvikling at det kommer inn kandidater med troverdighet. De som setter klima og miljø foran alle andre saker og som har vist at de vil kjempe for å utvikle et klima- og naturvennlig samfunn. Innenfor de klima- og naturgitte rammer må vi utvikle et likevektssamfunn til beste for alle lokalt og globalt.

Nasjonalt er det kanskje dessverre bare MDG, som parti, som pr. i dag har denne troverdighet. Stem i lokalvalget på de kandidatene dere mener har troverdighet for en lokalsamfunnsutvikling til beste for alle i lokalsamfunnet og for en positiv utvikling for kommunen.

I Fylkestingsvalget oppfordrer jeg alle, uansett partitilhørighet, til å stemme MDG. Det er en tydelig markering. Vis politikerne at det er de folkevalgte som må tydeliggjøre sitt ansvar for kommende generasjoners livsbetingelser gjennom å vedta nødvendige reguleringer. Dette er et moralsk valg!