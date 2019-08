Betraktninger etter en debatt

Meninger

Etter NRK-debatten på Nerskogen som jeg var så heldig å få være med på, har jeg gått og tenkt mye på de temaene vi tok opp. Det handlet bl.a. om grønn hytteturisme. Det ble mye snakk om små hytter i tettbygde hyttefelt på små tomter og med smarte løsninger. Og dette kan være smart for mange, «Grønn fjellhageby» m fl. går foran i utviklingen av slike prosjekter, som vi støtter fullt ut. Vi må bare ikke glemme at det fortsatt er mange som ønsker seg en hytte «litt for seg selv» på en tomt der naboen er litt på avstand. Mange hyttebyggere vil gjerne oppleve den ro og fred de ikke får i «byen», og dette kan være en viktig grunn for å realisere hyttedrømmen. At noen av dem har råd til å sette opp ei stor hytte på 300 m² må bli helt opp til den enkelte. Vi politikere må ikke bli moralens voktere i forhold til hva folk vil sette opp på sine egne tomter, så lenge de holder seg innenfor den utnyttelse av tomta som er fullt lovlig (og det gjør de jo).

Det VI kan oppmuntre til er å bruke smarte løsninger for energi og oppvarming, kortreiste leverandører osv. Vi må være fleksible og dekke de behov som kunden har, og slett ikke legge på dem noen som helst skamfølelse.

Hyttetomta.no er strålende eksempel på et samarbeid mellom ulike aktører og bør benyttes og markedsføres i sterkere grad. Her finnes alt av informasjon for den som vil bygge. Et godt samarbeid mellom lokale bedrifter vil gi økt konkurransekraft. På den måten beholdes hele verdikjeden lokalt.

Godt (hytte) valg!