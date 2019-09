Lokal klima- og miljøpolitikk - ord eller handling?

Meninger

Nå drives det utvilsomt valgkamp i stor stil, og partiene overbyr hverandre med gode innlegg. Vi i Venstre håper at flere partier nå er klare for å gå fra gode leserinnlegg til handling i klima- og miljøpolitikken. I mai vedtok kommunestyret en av kommunens viktigste planer for framtida – kommunedelplan for klima og energi. Venstre var veldig aktive i behandlingen, og fikk gjennom flere endringer og tilleggsforslag:

– Oppdal kommune skal arbeide for Miljøfyrtårnsertifisering i 2019

– Elsykler for kommuneansatte

– Kommunen skal arbeide for etablering av ladepunkter

– Kommunen skal som hovedregel anskaffe ladbare kjøretøy

– Tilskuddsordninger til privathusholdninger ved f.eks. kompostering og bruk av tøybleier

– Krav om bærekraftig energibruk ved bygging av nye hytter

– Legge til rette for gående og syklende i kretsene (altså ikke bare i sentrum)

– Stimulere til energismarte bygg ved nybygg og renovering av private boliger

– Kommunen skal søke på tilskuddsmidler til klimatiltak

– Kommunen skal arbeide for å øke antall togavganger i begge retninger

– Og ikke minst – at kommunestyret skal orienteres om status for planen hvert år. Den forrige klima- og energiplanen ble dessverre altfor dårlig fulgt opp!

Hva skjer så når planen er vedtatt og vi skal gå fra ord til handling? Det første eksempelet fikk vi i bygningsrådsmøtet 26. august. I klima- og energiplanen står det at Oppdal skal være tilrettelagt for gående og syklende, og at vi skal ivareta og utvikle gjennomgående løsninger for gående/syklende fra sentrum til utfartssteder. Men hva skjedde? Jo, alle bortsett fra Venstre og KrF vil la Domus sperre en av hovedaksene for gående og syklende gjennom sentrum, uten en gang en passasje for gående og syklende. Har de andre allerede lagt planen i skuffen?

For oss i Venstre er ikke klima- og miljøpolitikk en valgkampsak, for oss er det en kjernesak.