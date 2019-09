- Vi vil tilrettelegge for mer handel i sentrum

Meninger

Næringslivet i Oppdal er helt avhengig av handelsutvikling. Handelsutvikling går gjerne hånd i hånd med god sentrumsutvikling og bidrar til viktig sysselsetting i bygda vår.

Kommunedelplan for klima og energi ble i vår enstemmig vedtatt i kommunestyret. Vi i Senterpartiet har stor tro på planen og vil sette som mål at ord blir til handling.

I forrige bygningsrådsmøte 26. august behandlet vi blant annet sak 19/68 : «280 /11 – Dispensasjon fra planformål gangveg, parkering og sentrumsformål. Rammetillatelse til tilbygg og ombygging av Domus samt flytting av fotgjengerovergangen over RV70 til Ola Setroms veg. Tillatelse til riving av Vetltorget – COOP Oppdal SA». Bygningsrådets flertall (5 av 7) valgte å gå for rådmannens tilrådning der det ble gitt rammetillatelse til blant annet riving av Vetltorget, flytting av fotgjengerovergangen over RV70 og etablering av ny gang – og sykkelvei rundt det nye tilbygget ved Domus. En god løsning som vil utvikle handelen i sentrum, det er det ingen tvil om.

2 av listekandidatene i Venstre (som ikke var i møtet i bygningsrådet) går nå i etterkant av møtet ut med følgende påstand: «Men hva skjedde? Jo, alle bortsett fra Venstre og KrF vil la Domus sperre en av hovedaksene for gående og syklende gjennom sentrum, uten en gang en passasje for gående og syklende. Har de andre allerede lagt planen (kommunedelplan for klima og energi) i skuffen?»

Da må jeg spørre: har de ikke lest sakspapirene? Har de ikke sett blant annet tegningen som viser tydelig at gående og syklende blir ivaretatt? Faktisk vil denne løsningen kunne bli mer trafikksikker nettopp ved at syklister får sin egen sykkelbane. Det er helt nytt her i Oppdal og er et viktig steg i riktig retning med mål om større trafikksikkerhet i krysninger mellom gående og syklende.

Jeg ble i tillegg svært overrasket over Kyrre Riises utsagn i bygningsrådsmøtet da han sa « det er så arrogant at jeg har ikke ord» og begrunnet det med at «dette er i god gammeldags Domusånd. De kjører på og får det som de vil». Jeg må ærlig si at jeg blir svært forundret over at et medlem av bygningsrådet som også er utdannet arkitekt kan komme med slike utsagn uten mer detaljert begrunnelse. Slike ubegrunnede påstander rammer også saksbehandlere i Oppdal kommune. Mitt inntrykk av saksbehandlingen i denne saken er at saksbehandler har gjort grundige og profesjonelle avveininger og lagt fram en tilrådning vi kan støtte. At Venstre ikke vant fram med sine argumenter og vil ta omkamp i media blir merkelig.

Vi politikere må tilrettelegge for at næringsutvikling kan realiseres samtidig som at trafikksikkerhet både for gående, kjørende og syklende ivaretas på best mulig måte. Det mener jeg vi lykkes med i denne saken.

Senterpartiet er også et sentrumsparti. Vi sier ja til mer trafikksikker og miljøvennlig handel i sentrum!

Vennlig hilsen

Kari Toftaker

Oppdal Senterparti