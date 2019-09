- En lignelse om hvordan vi «breier» oss og lever på forskudd

Meninger

Jeg skal ikke på slutten av valgkampen prøve å gå Jesus i næringen, men ingen kan ta fra ham den store påvirkningen og betydningen han har hatt for vår kultur. I Det nye testamentet er det mange eksempler på hvordan han brukte lignelser for å forklare sitt budskap.

Vi bruker opp jordas ressurser. Tidligere og tidligere på året har vi kommet til det punktet at ressursene for året er brukt opp. I år falt dagen på 29.juli. Vi i Norge er tidligere ute, allerede 18.april begynner vi å leve på fremtidens ressurser. I noen land er forbruket fortsatt bærekraftig, vårt forbruk kan ikke fortsette.

Dette kan være vanskelig å forstå, vanskelig å ta inn over seg og ikke minst lett å skyve foran seg.

La oss se på det på samme måte som pengene til hver og en av oss. De fleste har utbetalt lønn eller pensjon en gang i måneden. Det er den summen vi har å leve av til neste utbetaling. La oss for enkelhets skyld si at får lønna utbetalt den 1. i hver måned.

Først i måneden lever vi kanskje greit med det vi fikk utbetalt. Men jeg kjenner mange, har hørt om enda flere og er ikke bedre selv enn at jeg har vært blakk litt ut i måneden. Da tar mange frem kredittkortet for å dekke sine behov. Jada, jeg har gjort det selv. Så starter vi altså neste måned med gjeld fra forrige måned som forfaller 15.

Dette går bra en stund, men så kommer dagen det er tomt på konto tidligere og tidligere i måneden. Etterhvert klarer vi ikke å betale hele gjelda, men kanskje bare det minimum som kreves for å beholde kredittkortet. Da må det sterk lut til. Forbruket må ned. Og der har svært mange av oss mye å gå på. Når ferieturen fra i fjor ennå ikke er betalt, kan vi ikke reise på ferie i år. Vi burde i hvert fall ikke gjøre det. Jo lengre vi venter med å kutte forbruket, jo mer brutalt blir fallet.

Akkurat på samme måten er det med jordas ressurser. I Norge begynner vi å bruke av våre etterkommeres ressurser allerede i april hvert år. Rentene på kredittkortet kan sammenlignes med det det koster å reparere tapt natur samt det det koster å redusere klimagassene vi slipper ut. Forskjellen er at kredittkortrentene må betales fortløpende, mens kostnadene for å leve på forskudd som folk på Jorda kan skyves fremover en god stund. Faktisk har vi hittil kunnet skyve det foran oss så lenge, at vi som har høstet slipper å betale kostnaden.

Politikerne vet dette, og i et kort perspektiv på fire år er det umulig å treffe nødvendige tiltak og samtidig håpe på gjenvalg.

Det er ikke rart mange ungdommer er sinte. De er redd de får regninga. Om mamma og pappa «maxer» kredittkortet, slipper barna å betale gjelda. Om vi bruker opp kloden, vil de unge måtte betale med helt endrede livsvilkår.

Desto før vi tar grep, jo mindre smertelige blir grepene.

Mahatma Ghandi sa det slik: - Verden kan dekke menneskenes behov, men ikke deres begjær.

La oss fokusere mer på behov og mindre på begær. La oss høre på ungdommen.

Arne Rønning

3.kandidat for MDG i Oppdal