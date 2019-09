Eldre skal tilbys sunn og appetittvekkende mat

Meninger

Skrevet av Mari Rui Heiniger, 1. kandidat Oppdal MDG

I OPP har vi kunnet lese at pårørende til beboere ved helsesenteret og hjemmeboende som får servering fra det offentlige, ønsker endringer i og forbedring av mattilbudet. Forbrukerne er med og betaler for denne maten, og må derfor kunne stille krav.

MDG mener vi trenger en matpolitikk for de offentlige institusjonene. Eldre, barnehagebarn og skolebarn skal tilbys sunn og næringsrik mat. Hvordan maten presenteres og serveres, og appetittvekkende lukt, smak og utseende på maten, er forutsetninger for å skape matlyst og forhindre matsvinn.

MDG har gjennom flere år frontet en matpolitikk der det er ønskelig med minst en kjøttfri dag per uke ved offentlige institusjoner av hensyn til både helsen og klimaet. Vi ønsker valgfrihet for brukerne, og at det fortrinnsvis tilbys mye grønt, kortreist og økologisk.

Forbrukerrådet publiserte 19. august resultatene fra en matundersøkelse som tok for seg programmene til ni partier i de ti største kommunene. Partiene fikk poeng etter hvor mye de forplikter seg til å sørge for bra mat i barnehager, på SFO og sykehjem, og i hvilken grad de har brukerne i hovedrollen.

MDG kom på førsteplass i undersøkelsen, og dette må og skal vi etterleve i Oppdal. Vi mener at kombinasjonen av sunt kosthold og aktivitet er nøkkelen til god folkehelse, og at riktig mat hever livskvaliteten og virker forebyggende mot fysiske og psykiske plager.

I lokalprogrammet står det at vi vil:

ha fokus på forebyggende fysisk- og psykisk helsearbeid i hele offentlig sektor

støtte trivselstiltak i eldreomsorgen

at kommunen skal etterstrebe en høy andel økologisk og kortreist mat i omsorgsinstitusjoner og i hjemmetjenesten.