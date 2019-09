Stem for de unge i år!

Meninger

Skrevet av Ola Vollan, Oppdal MDG

Dette valget er det viktigste valget på mange tiår. Dette valget er et retningsvalg der det ikke lenger står mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått.

Klimakrisa er på full vei. Det vil kreve mye av alle og av samfunnet for å stoppe den. Klimakrisen vil ramme alle, men spesielt de fattigste. Det er fem dager til det hele avgjøres. Det er fem dager til folket i Oppdal og i Trøndelag skal bestemme seg for fire nye år med grå politikk, eller velge en politikk som er grønn og framtidsrettet.

Miljøpartiet de grønne har det siste året vokst over hele landet. Ikke bare fordi det er populært å si de skal stemme grønt, men fordi vi er det partiet som står sammen med de 40 000 barn og unge som streiker for miljøet. I tillegg er det fordi vi er det partiet som har forskningen og kunnskapen på vår side.

MDG er partiet som setter klima og miljø først. Det er det som skiller oss ifra de andre «miljøpartiene». MDG kommer alltid til å kjempe for et bærekraftig samfunn, og at Oppdal skal komme seg inn i det grønne skifte.

Torsdag 6. september stenger dørene for forhåndsstemmingen, og mandag 9. september er valgdagen. Det viktigste, og det mest effektive for miljøet, er å stemme grønt! Stem for de 40.000 barn og unge som streika, stem for barnet ditt eller barnebarnet ditt! Eller stem for dyra og naturen som ikke har en stemme.

Tenk nytt, stem grønt!