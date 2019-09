Meninger

Skrevet av Ketil Jacobsen, leder i Oppdal Høyre

I Høyre er det takhøyde for diskusjoner og personlige meninger rundt alle saker, også utvikling i Oppdal sentrum. Som leder i Oppdal Høyre vil jeg imidlertid understreke at leserinnlegg fra Per Atle Hansen, gjenspeiler hans personlig syn på sentrumsutvikling og etablering av SIVA-bygget.

Høyres kommunestyregruppe er helt klar på at SIVA-bygget med planlagt plassering er ønsket politikk.