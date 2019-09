Kommentar til valget av kommunestyre i Oppdal

Meninger

Skrevet av Arne Opdahl, Oppdal SV

Det blir et spennende valg og opptelling mandag 9/9. Forventningene fra partitoppene til mandater i det kommende kommunestyret summerte seg til 36! Det ligger vel i praksis litt under 4 % av stemmene bak hver kommunestyrerepresentant.

Der har vi realistiske anslag om reduksjon fra 4 til 3 fra Venstre, som sliter med miljøvernministerens totalt umusikalske opplegg både når det gjelder pelsdyr, rovdyr og bygningsmasse på Dovrefjell.

SV håper på to, det kan være innen rekkevidde! Vi trenger vel ca. 70 flere stemmer enn på gallupen (5,5 %) for å få inn to flinke representanter, med mange gode punkter på valgprogrammet. Les valgavisa! SV har i alle fall drevet en bra valgkamp, med Tore Aasheim og Ingvild Vikan i spissen.

KrF med Morten Olsen fra Fagerhaug håper å få inn tre. De har 1 i dag og ligger langt unna noen som helst økning. Regjeringsdeltagelse sliter på oppslutningen lokalt, og hederlig innsats for skiløypa i Gjevilvassdalen hjelper ikke.

MDG ved Signe Kari Gulaker håper på to representanter, som en ikke skal se bort fra kan slå til. Den grønne vinden kan hjelpe på!

Den opplagte ordførerkandidaten Geir Arild Espnes håper på 11, noe som absolutt kan slå til. Sjøl om snøscooterløypeutspill og udemokratisk støtte til mindretallet av grunneierne i Gjevilvassdalen burde trekke ned! Og den blivende ordføreren skal være klar over at Oppdal sin nye rådmann kommer fra en Robek-kommune, og SP skal møte seg sjøl i døra mange ganger de neste fire åra når økonomisjef og rådmann setter foten ned for alle de kostbare løftene SP har kommet med. Men at Oppdal får en energisk og flink ordfører er jeg ikke i tvil om. Forhåpentligvis velger SP andre samarbeidspartnere enn Høyre.

Ingvild Dalsegg jobber jo utrettelig og gjør mye bra, men forskrever seg stadig vekk med å forklare, unnskylde og bortforklare regjeringa sine mange distriktsfiendtlige «reformer». Og når Høyres Olav Magne Mellemseter og Thorvald Storli stadig vekk plasserer ansvaret for millionsløsinga i Gjevilvassdalen ensidig hos kommunestyret, og ikke hos brøytegjengen, blir det helt patetisk. Hvis Høyre berger sine 4 er det et under. 3 er kanskje realistisk.

Til slutt var det Tor Snøve fra AP, som fortsatt svever i drømmeland med skjermhuva langt nede i øynene. Galluptall på 17 % tilsier at AP kanskje berger 4 representanter, mens han håper på 8-9! Den politiske krisa som oppsto etter nominasjonskuppet overfor sittende ordfører Kirsti Welander, har Oppdal AP ikke skjønt noe som helst av. Og svarer på min kritikk mot prosessen med kun å velge offerrollen og å demonisere kritikeren. Det reflekteres ikke et øyeblikk over den totale splittelsen av Oppdal AP som utspilte seg foran øynene på nominasjonsmøtet.

Min oppfordring til frustrerte AP-velgere var å stemme AP heller enn SP, dette med tanke på å øke muligheten for å lage et rødgrønt alternativ til SP og H. Som jeg også skrev, har SV ingen som helst interesse av at AP blir minimalisert og marginalisert. Det mener jeg fortsatt.

Men i dag sier jeg bare: Bruk stemmeretten! (Og for den som summerer antallet, det er på 24, så det er et mandat å slåss om fortsatt). Godt valg, stem SV!