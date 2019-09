Meninger

Skrevet av Ingvild Vikan, listekandidat Oppdal SV

På Fagforbundets debattmøte mandag kveld kom dette spørsmålet opp på tampen av møtet. Et betimelig spørmål når en vet at 2/3 av grunneierne er for ei skiløype på veien 4 måneder av året.

Jeg synes ikke spørsmålstilleren fikk et noe godt svar, så jeg vil utfordre SP om å komme med et mer utfyllende svar.