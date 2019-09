Til deg som ikke har bestemt deg ennå

Meninger

Teksten er kanskje litt lang, men politikk er ikke «quick fix» uansett hva andre måtte påstå, og årets lokalvalg er det viktigste på lang tid.

De fleste kjenner til Kristin Halvorsen, tidligere finansminister og SV-dronning. Da jeg bodde i Oslo tilhørte vi samme lokallag, så jeg fikk sjansen til å snakke med henne ved flere anledninger. En gang jeg uttrykte min frustrasjon om noe i SV, fortalte hun at også hun tvilte noen ganger, men i sum var det SV som er og var hennes parti.

Under en lokal politisk kamp i Oslo SV i 2011, sto vi på hver vår side i en nominasjonsprosess. Jeg skjemmes ikke et eneste sekund av å fortelle at jeg, og siden jeg sto på tapte, og at Kristin og hennes side vant. I etterkant fikk jeg klapp på skuldra av dronninga for god innsats, og selv om "min" side tapte denne ene kampen så ble vi likevel sett, hørt og respektert – og SV er fortsatt mitt parti.

Sånn vil jeg også at det nye kommunestyret i Oppdal skal bli etter det nye valget. Alle skal bli sett, hørt og respektert, men så er det flertallet som bestemmer til slutt.

Jeg har ved flere anledninger sagt at SV ikke tar sikte på å bli et «omkamp-parti». Det er ytterst få saker som fortjener at vi bruker tid og krefter på å kjøre en demokratisk avklart sak på nytt. For meg personlig vil likevel saker om jordvern og miljø være områder der jeg vil vurdere å gå en ekstra runde i ringen. Ut over det bør vi akseptere vedtak og komme oss videre til neste viktige sak.

Mange spør hva som egentlig er forskjellen mellom SV og partier som Ap, MdG, KrF, Venstre og Sp. Når sant skal sies, så er det mange ting hos disse partiene jeg helhjertet kan stille meg bak, men så er det altså den siste lille brikken som mangler.

På VGs valgbarometer er den personen jeg er mest uenig med politisk Høyres Ingvill Dalseg. Men samtidig synes jeg hun har utnyttet rollen som varaordfører til det fulle, for eksempel i arbeidet for gravfeltet på Vang. Vi i SV mener likevel at det er fellesskapet og rettferdig fordeling som skal være drivkraften i et samfunn, og det er nå engang slik at ikke alle kan være sin egen lykkes smed.

Både SV og MdG er nye valgmuligheter i årets kommunevalg i Oppdal. Vi er stort sett enige i de grønne sakene, men SV mener at klima- og miljøutfordringer bør løses med rettferdig fordeling. Vi ønsker å løse grønne utfordringer med rød, ikke blå politikk. Vi mener for eksempel at noen bomstasjoner rammer urettferdig og dem har vi stemt imot, vi i SV vil ikke bruke ord som «flyskam» når fellesskapet ikke vil bygge ut jernbanen, og vi mener det er fellesskapet som har hovedansvaret for miljøkampen. Grønt er bra, men det er flere farger i regnbuen, for å si det sånn. Vi kan alle bidra med hvert vårt, men det er fellesskapet som har ansvaret.

Så er det våre kamerater i Ap. Selv er jeg sønn av en anleggsarbeider, og jeg husker farfar hadde sin egen "dronning", han var helfrelst tilhenger av Gro Harlem Brundtland. SV og Ap kommer begge fra arbeiderbevegelsen og er enige om mange saker, men historien viser at AP ikke er interessert i å løse miljø- og klimautfordringene. AP er heller ikke langt nok til venstre når det gjelder fordeling, det gjelder for eksempel profitt i velferd.

Hadde jeg ikke vært uttalt sosialist og feminist så hadde nok Sp vært mitt parti. Hadde de nå bare vært mer offensive i klima- og miljøsaker! Vi er enige om at fjernpolitireformen er feilslått, og vi jobber også mot sentraliseringa, og så er de, i alle fall utad, for lite opptatt rettferdig fordeling. Personlig mener jeg at SV har en vel så god jordbrukspolitikk for de mindre gårdsbruka enn det Sp har, så kanskje er det på tide at i alle fall medlemmene i Småbrukarlaget sjekker vårt partiprogram?

Venstre er gode på miljø, i alle fall på papiret. Men de lener seg for mye til høyre i politikken, og de satser for lite på felleskapet. Personlig valgfrihet er bra, men da må alle ha reelle valgmuligheter, tenker jeg.

Så var det KrF. Personlig mener jeg at politikk og religion ikke har noe med hverandre å gjøre. Enten religionen er den ene eller den andre. Jeg mener at man godt kan oppføre seg som folk og behandle både naturen og andre mennesker med respekt uten å måtte referere til en bok som ble skrevet for hundrevis av år siden. Våre lover og regler er basert på kristne grunnverdier og ellers sunn fornuft, og det rekker for meg.

Sånn har jeg tvilt og fundert meg fram til at det er SV som mitt parti. Det er helt greit å være uenig, men demokrati, tros- og ytringsfriheten gir meg rett til å mene, tenke og føle dette – og det gir deg de samme rettigheten til å være rivende uenig med meg. Enig eller uenig – vis det ved å bruke stemmeretten din – vi vil alle det beste for Oppdal! Godt valg!

Tore Aasheim, 1 kandidat Oppdal SV

