Overraskende at Sp ikke valgte Høyre

Meninger

KOMMENTAR: I skrivende stund forhandler Senterpartiet fortsatt med SV, KrF og Venstre om å danne flertall i Oppdal, så jeg må ta et forbehold om at de ikke kommer til enighet. Men etter all sannsynlighet vil disse fire partiene sikre seg den politiske makten i Oppdal. Dermed får valgvinneren Senterpartiet ordføreren, og valgtaperen Arbeiderpartiet sitter igjen med ingenting. Det er ikke så overraskende.