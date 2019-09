Opdalingens gode opplagstall kommer ikke av seg selv

Meninger

KOMMENTAR: Mediebedriftenes landsforenings (MBL) ferske opplagstall for 1. halvår 2019 er svært gledelig lesning for Opdalingen. Totalopplaget vårt økte fra 1.900 ved årsskiftet til 1.922 etter første halvår. Opplagstall inkluderer både digitale abonnement, papirabonnement og løssalg.

Tallene viser at vi økt totalopplaget med 22 eksemplarer siden målingen for et halvt år siden. Det er en prosentvis vekst på 1,16 prosent. Økningen i seg selv høres kanskje ikke så stor ut, men vi er godt fornøyd med å være på plussiden totalt sett.

OPP-avisa er fortsatt størst i Oppdal med et opplag på 2.223, men vår lokale konkurrent har gått tilbake med 72 aviser, viser de nye tallene til MBL. På digitale flater er derimot Opdalingen størst, med et opplag på 1.845 mot OPP-avisas 140.

Stadig flere leser Opdalingen på nett. Det så vi spesielt tydelig under kommune- og fylkestingsvalget, da vi satte leserrekord på nett fire dager på rad. Vi ser også at flere flytter seg over på mobil når de skal ha siste nytt fra Oppdal og Rennebu. På nettavisen vår følger vi nyhetsdøgnet fortløpende.

Vi klapper oss selv på skuldra, men retter samtidig blikket fremover. Det går bra for Opdalingen om dagen, men de gode opplagstallene kommer ikke av seg selv. Vi skal jobbe på for å fortsatt gi leserne våre et best mulig tilbud - både på nett og papir.

Tusen takk til alle dere som leser oss daglig på opdalingen.no og setter pris på papiravisa som kommer ut to ganger i uka! Uten alle dere hadde det vært vanskelig å drive avis.