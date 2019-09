«Æ bli så foraraga!»

Meninger

Skrevet av Maj Britt Svorkdal Hess

Selv om valgkampen er over og vi rundt om i landet vårt sitter igjen med stort sett fornøyde toppolitikere (snålt), er det heldigvis mye å irritere seg over fortsatt.

Bærekraftige bananer for eksempel. Jeg har registrert at klimanøytral, bærekraftig og miljøvennlig er de mest brukte orda for tiden. Og de brukes til ALT! Visjonært kan gjerne slenges på, for det er også et veldig «riktig» ord. Når i all verden ble bananene bærekraftige? De skipes rundt halve jorda for den dyrkes i det tropiske beltet langs ekvator i Amerika, Asia og Afrika. De fraktes så vidt meg bekjent ikke med elbil? Om nå den egentlig er så miljøvennlig som mange later til å tro.

Og så blir vi oppfordret til å spise grønn taco! Hvorfor i all verden skal vi på død og liv spise taco smaksatt med mango, avocado og kikerter? Dette er subtropiske vekster som vi må eksportere i beste fall fra sør i Spania. Salat og mais produseres heldigvis i Norge i noen fine sommermåneder, men det er samme nøda med disse grønnsakene så snart vi når ut i november. Det blir kanskje ikke samme sjarmen å spise fredagstacoen med revet overvintra kålrot som tilbehør?

Jeg irriterer med grønn over oppslag i media om at Vegvesenet skal spare penger ved å legge store deler av veiene over flat, fin matjord. Hvor i all verden er milljøaspektet hen da? Målt opp imot noen hundre millioner blir kornåkerene på Innherred verdt null og niks. Og når nyhetene slår opp om at Amazonas brenner regnskog for å skaffe beiteområder til flere nautdyr som store butikkjeder i Norge kan importere til en billig penge. De største synderne blir vi fortalt er vår egen Dagros som står i åkeren og ørter, spiser gras og fiser?! Det var disse pengene igjen da.

Det er mulig å ta seg til varmere strøk også på en mer klimavennlig måte hevder de store reiseselskapene. Ved å benytte seg av klimakompensasjon av egne fly og ved å oppholde seg på egne hoteller. Javel ja – de bruker en slags Pegasus for å fly folk da sikkert.

Og når sauebønder blir trakassert fordi de ikke bryr seg om dyra sine når de blir tatt av ei flomstor elv? Det sitter altså noen forståsegpåere ett eller annet sted i Norge og vet at NVE har varsla storflom i akkurat det vassdraget der de stakkars sauene stod og beita, om bøndene ikke vet det sjøl? Ja såpass uansvarlige og dumme som norske bønder er så er vel ikke det akkurat noen bombe. Det er opplest og vedtatt at folk som driver med husdyr ikke har følelser. De klipper liketil ulla av sauene sine og slakter dem om høsten. Har du hørt noe så forferdelig! Da blir hverken ordet forarga eller irritert nok lenger – da blir jeg rett og slett forbanna.

Å sitte på en kafe i urbane strøk og drikke cappucino med havremelk og spise Quinoa salat (det var dette miljøet igjen da) kvalifiserer ikke til å bli verdensmestere i å redde verden. Disse såkalte influencerne som skal være selve måleenhetene for hva som er bra og ikke bra for alt fra babyer til transportmidler? Det er faktisk ikke det minste rart at det blir fronter mellom by og land, når sånne påstander får florere og ingen blir konfrontert med konsekvensene av egne meninger. Og ja da – jeg vet at egne uttalelser kvalifiserer til en konsekvensanalyse i bøtter og spann. Men jeg påberoper meg likevel evnen til å klare å tenke to tanker i hodet samtidig, i hvert fall innimellom.

Vi kan begynne med å bokstavelig talt stikke fingeren i jorda og sette klimaavtrykk som det så fint kalles der vi er, i hverdagen. Dusj mindre, vask mindre klær, spis gjerne kortreist mat, smør matpakke, drikk vatn fra springen, plukk bær og frukt som vokser i nærområdet og ta turen til et sted i nabobygda der du aldri har vært istedenfor New York eller Azorene. Ingen kan gjøre alt riktig hele tiden, men alle kan gjøre litt. Det er mye bærekraft i det.