Greta Thunberg har rett

Meninger

Skrevet av Ola Vollan, Grønn Ungdom

Den siste tiden har klima vært mye omtalt i media. Greta Thunberg har stått i bresjen for engasjerte unge i klimasaken gjennom klimastreik og andre demonstrasjoner. Jorden koker og økosystemer kollapser. Alt dette er fakta. Ikke tull!

Når ei jente på 16 år må streike for klimaet vet vi at noe er feil. Greta brukte bare sitt eneste virkemiddel, å demonstrere. Gretas tale til FN var både gripende og sterk. Folk lider, folk dør og økosystemer kollapser. Dette sa Greta til FN, og alt dette stemmer. Alt dette er basert på forskning, og alt er bekreftet at dette er sant.

Kunnskapen har vi, og løsningene er der. Hvorfor våger ikke politikerne å endre kurs? Tanken på mer penger og evig vekst i økonomien er viktigere enn kloden. Grådige statsleder er ikke villige til å endre. Derfor trenger vi grønne, radikale ungdommer som tørr å si fra. Vi trenger ungdommer som streiker for klimaet og som er villige til kjempe for vår framtid.

Den grønne bølgen har kommet til Norge også. MDG fikk 6,8% nasjonalt og 7,3% på Oppdal. Dessverre har ikke MDG sin ungdomsorganisasjon Grønn Ungdom noe lokallag i Oppdal. Det vil jeg gjøre noe med! Jeg søker etter grønne ungdommer som ønsker å redde verden. Meld deg inn eller ta kontakt med meg, så starter vi et lokallag for Grønn Ungdom i Oppdal!

Her er det nye ungdomsrådet Her er gjengen som skal være kommunestyrets rådgivere på vegne av ungdommen den neste fireårsperiode.