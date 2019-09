Fenomenet Thunberg

Meninger

Skrevet av Fredrik Borchgrevink Lange, konst. nyhetsredaktør

Denne uka har ei 16 år gammel jente fra Sverige vært på alles lepper. Klimaaktivist Greta Thunberg kom med en tordentale under klimatoppmøtet til FN i New York.

«Hvordan våger dere! Vi kommer aldri til å tilgi dere. Vi kommer ikke til å la dere slippe unna med dette», raste hun fra talerstolen og påpekte at statsledere og politikere gjør for lite for å få ned de globale utslippene.

Thunberg har blitt både hyllet og hetset i etterkant av den rørende og engasjerende talen. USAs president svarte Thunberg på Twitter, med det mange tolker som en sarkastisk kommentar. Flere profilerte personer her til lands har også kommet med kontroversielle utspill. I tillegg flommer det over av grums og oppgulp i kommentarfeltene på nettavisene og i sosiale medier.

Hva får voksne mennesker til å mobbe og hetse ei jente som står opp for sin generasjon? Er det ikke nettopp engasjerte ungdom vi vil ha? Jeg tror rett og slett mange ikke vil ta innover seg den ubehagelige sannheten som Thunberg kommer med. Et flertall av verdens forskere mener verden står overfor store klimaendringer som på sikt er ødeleggende for jordkloden vår.

Hva kan vi nordmenn lære av Thunbergs raseri? Norge kan ikke redde verden alene, men vi kan gå foran med et godt eksempel og vise at alle kan gjøre små ting som til sammen påvirker klimaet i riktig retning. Da tenker jeg ikke på å stenge oljekrana helt, redusere kjøttforbruket og ta mindre fly. Oljen sikrer velferden vår, bonden gir oss mat på bordet og flyturene er nødvendige i et så langstrakt land som Norge. Nei, jeg tenker på enkle miljøtiltak i hverdagen; bruk beina eller sykkelen når du har mulighet, ikke kjøp ting du ikke trenger, velg miljømerkede varer. Lista er lang...

Jeg deler ikke alle meningene til Greta Thunberg, men jeg heier på den unge stemmen. Svensken har inspirert en hel verden av barn og unge til å bry seg om klimaet. Det er lettere for Thunberg å nå ut til den yngre generasjonen, enn det er for en 50 år gammel klimaforsker.

Fortsett å bruke stemmen din, Greta. Verden trenger deg.