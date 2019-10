Meninger

«Tomta er for smal til et stort bygg. Selv om de bruker p-plass fra naboen - både under bygging og etterpå. At de kaller det innovasjonssenter vitner om dårlig selvtillit», skriver Odd Nyberg i en e-post til Opdalingen.

Nyberg har lagt ved et flyfoto av Oppdal sentrum der man kan se Siva-tomta fra lufta.