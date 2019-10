Vi har plass til flere nye smaker på fårikålfestivalen

Meninger

KOMMENTAR: Så var vi her igjen. Tiden på året der ekstra mange trekker til fjells for å nyte de siste dagene av høsten, før Kong Vinter overtar, enten vi liker det eller ikke.

I helga er det gode grunner til å ta turen til hytta eller fritidsboligen sin. I dag starter nemlig høstens store happening i Oppdal, Fjell- og fårikålfestivalen.

Målt i antall besøkende er den tradisjonsrike festivalen Oppdals største årlige arrangement med 30.000 besøkende, ifølge arrangøren selv. Til Oppdal kommer folk fra fjern og nær. Hit kommer lokalbefolkningen, hyttefolk med venner, utflytta oppdalinger og andre festivalgjester.

Fjellmessa med temaet «Hytte-ferie-fritid» har 20-årsjubileum i år. Konseptet ble innført for første gang i 1999, og har siden den gang vært et svært viktig utstillingsvindu for hyttenæringa. Det skulle bare mangle at hyttekommunen Oppdal har en slik møteplass.

Selve fårikålfestivalen så dagens lys i 2001 og har etter hvert fått nokså tradisjonelle rammer. Fårikålgilde, Aftersau og Barnas bondegård for å nevne noe. I festivalavisa sier Stein Mellemseter at det også hvert år er viktig å presentere noen nyheter. Det har han helt rett i. Høstfesten i Oppdal har bare godt av fornyelse. Så lenge man ikke går bort fra hovedtemaet sau, tror jeg det er rom for å enda flere endringer.

I år får publikum servert nye smaker i småskalateltet utenfor kulturhuset. Her finner vi blant annet syrisk lam på menyen. En spennende nyhet for alle som har vokst opp med den tradisjonsrike fårikålretten. Og når vi først er inne på nye smaker; jeg ser gjerne at Fjell- og fårikålfestivalen presenterer enda flere nyheter i fremtiden.

God høstferie til dere som har det. Vi andre får nyte den første helga i oktober på best mulig måte. Husk å støtt opp om festivalen!

Fenomenet Thunberg Klimaaktivist Greta Thunberg kom med en tordentale under klimatoppmøtet til FN i New York.