«Det er fint å vite at det fins hjelp å få her vi bor»

Meninger

Skrevet av Jarbjørg Gunnes, ved folkehelsegruppen i Oppdal kommune

Tirsdag 10. oktober markerte Oppdal kommune Verdensdagen for Psykisk helse med temaet «Gi tid».

I den forbindelse arrangerte Folkehelsegruppa i kommunen et foredrag i kulturhuset av Rigmor Galtung.

Fagleder for folkehelse i kommunen, Vigdis L. Thun, ønsket velkommen og innledet med å si noe om denne dagen som handler om å gi tid,- både til seg selv og til andre. Når livet butter litt imot så klarer vi som regel og komme oss opp igjen på egen hånd, men noen ganger trenger vi litt bistand til dette. Kanskje bare et lite dytt eller kanskje litt mer. Da er det fint å vite at det fins hjelp å få her vi bor.

Hun ga så ordet til Inga Snøve, psykiatrisk sykepleier og leder ved psykisk helse og rusarbeid i kommunen. Hun fortalte om de ulike tjenestene de yter, at flere av de er lavterskel tilbud som betyr at en ikke må ha henvisning eller at det kreves påmelding for å kunne delta. Det er nok mange som ikke vet om alle tilbudene, så ytterligere informasjon fins på kommunens hjemmeside eller en kan ta direkte kontakt med Inga eller en av hennes kollegaer.

Vi var også så heldige å få to musikalske innslag av elever ved kulturskolen. De to svært dyktige musikerne var Marie Birk på piano, og Leif Louis Schønheyder på bassgitar.

Kveldens hovedgjest og foredragsholder var Rigmor Galtung. Hun er en norsk komiker og skuespiller, og kjent for sine imitasjoner, blant andre av Gro Harlem Brundtland.

I sitt foredrag «Tur retur knestående» delte hun egne opplevelser, og reflekterte over hvordan man skal komme videre når livet butter imot. Rigmor fortalte at hun selv har vært der, men hver gang har hun reist seg igjen. Hun formidlet at alle erfaringer vi gjør kan brukes til noe konstruktivt, – at man alltid kan snu et nederlag til å bli den aller beste læring, og at uansett hvor ille ting kan være så går det over!

110 stykker tok turen til kulturhuset og hadde en trivelig, morsom og tankevekkende kveld i hyggelig atmosfære ved kafébordene.