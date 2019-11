«Likevel er det dyra mine og jeg, som får skylden for klimaendringene. Det føles noe urettferdig»

Meninger

Skrevet av Marianne Dolpen

På torsdag så jeg «Debatten» på NRK, hvor lagrene av sauekjøtt ble diskutert. Jeg ble ikke akkurat imponert av programlederens kunnskaper og vinkling, og heller ikke hun fra «Fremtiden i våre hender», som så det nærmest som en livsoppgave å fjerne alle tamme drøvtyggere for å senke metanutslippene.

Trist da, at de som tror de skal redde verden, innehar så lite kunnskap om metan i det naturlige kretsløpet. Biologisk dannet metan er knapt en del av klimaproblemet, men bøndene og dyra deres er nok enklere å ta, enn transportnæringa, industrien og olje/gass, for ikke å snakke om nordmenns reisevaner, levesett og innkjøp av all verdens saker og ting.

Skal vi fortsette å reise like mye som før, ha hytte ved sjøen og på fjellet som vi kjører milevis til hver helg, og handle klær til den store gullmedaljen?

Siden år 2000 har salget av klær gått opp med 160 prosent per person i Norge, noe som tilsvarer at vi bruker rundt 12000 kroner i året på 15 kilo klær, mens vi kaster 8-10 kilo. Hvert tredje plagg blir aldri brukt, mens andre plagg kun blir brukt en gang. Når en da tenker på at det trengs 2700 liter vann for å produsere ei bomullsskjorte, og et helt lite hav med kjemikalier, pluss transport fra Asia og hit, så må jeg bare oppgitt riste på hodet.

Det samme med mye av det andre vi kjøper tonnevis av, men som vi egentlig ikke trenger. Vi kjøper det kun fordi var har råd til det, og ikke gjør det oss lykkeligere heller.

Hva er det egentlig vi holder på med? Hvorfor tar vi ikke ondet ved roten, så pasienten kan bli frisk? Å fjerne ku og sau er blitt som en religion for «halve» befolkningen, mens man lever Herrens glade dager, slik man alltid har gjort. Vi kan spise grønnsaker til det tyter ut gjennom ørene på oss, men det redder ikke kloden og klimaet, med mindre vi endrer levesettet vårt drastisk.

Ja, det er godt med en utenlandstur, og ja, det er spennende å se verden, men om det ødelegger kloden vår; er det da likevel verdt det? Må vi fly x-antall turer i året, eller kanskje vi kan begrense det til en, eller fly annet hvert år? For kommende generasjoners skyld, så de får en sjanse til å leve godt på denne planeten de også?

Mitt klimaavtrykk er nok betydelig mindre enn det nordmenn flest har, selv om jeg er sauebonde, spiser rødt kjøtt, kjører dieselbil og nekter å bo innenfor asfaltkanten i Oslo. Jeg handler mat sjeldnere enn en gang i uka, og ofte bare det som står på handlelappen. Kaster lite, og turen til matbutikken kombineres gjerne med andre ærend når jeg først er ute og kjører. Til jobben går jeg 20 meter bort til fjøsdøra, og sparer dermed miljøet for store klimagassutslipp. Jeg bruker langt mindre strøm enn gjennomsnittshusholdningen. Handler klær når jeg må, og ferie blir det ikke hvert år.

Likevel er det dyra mine og jeg, som får skylden for klimaendringene. Det føles noe urettferdig.

Jeg kunne godt tenkt meg medlemskap i «Fremtiden i våre hender», om de hadde hatt samme fokus som de hadde i starten, hvor holdningen til landbruk var en helt annen. Men slik de er nå, så er det som å skyte seg i foten.

Det samme med WWF, Naturvernforbundet og andre organisasjoner som kjemper for natur og miljø. Jeg elsker naturen, men så lenge de har rovdyr som førsteprioritet, så harmonerer det svært dårlig med yrket mitt og min virkelighetsoppfatning. Og dermed er selvsagt ikke disse aktuelle å være medlem av heller.

FN oppfordrer alle land til å ha en størst mulig selvforsyningsgrad av mat, men skal ikke utmarka vår kunne brukes til matproduksjon, så blir det vanskelig. Det er synd at man ikke klarer å se det store bildet, men plukker seg ut enkeltarter, og dermed torpederer det som kunne gitt et mer slagkraftig naturvern. Tenk om landbruket, som er prisgitt naturen i et og alt, og naturvernere kunne fått til et samarbeid? Kjempet for felles sak til klodens og naturens beste?

Dessverre blir nok det som å tro på julenissen, men jeg lever stadig i håpet, selv om det svinner litt dag for dag.