Blir kretsene i Rennebu kommune sulteforet?

Meninger

Skrevet av Arve E. Withbro, Rennebu

I forbindelse med den såkalte grensejusteringssaken har det underveis blitt hevdet at Rennebu kommune ikke gjør nok for sine kretser, altså kretsene sultefores sammenholdt med kommunesenteret Berkåk. Også under valgkampen kom det lignende ytringer. Det er nå engang slik at et kommunesenter som har funksjoner for samtlige innbyggere i en kommune, kan synes å bli forfordelt.

At innbyggerne på Innset og Voll ble skuffet over resultat fra skolestrukturbehandlingen, har jeg ikke noe problem med å forstå. Men der ifra til å hevde at kommunen sulteforer kretsene, synes jeg er vel drøyt. Hadde det ikke blitt endringer i skolestrukturen kunne kommunen blitt såkalt ROBEK-kommune, og det ville kommunens innbyggere ikke vært tjent med.

Ser vi på Innset krets kan en nevne at kommunen finansierte halvparten av kostnadene med brua over Orkla, på en fylkesveg som er fylkeskommunens eneansvar. Uten kommunal deltakelse ville dette prosjektet ikke blitt gjennomført. Ellers har kretsen kommunalt vassverk. Oppføring av ny kirke på Innset heftet ikke mye da det fatale skjedde med gammelkirka. Rundt år 2005 var det en meget aktiv foreldregruppa ved Innset skole som utarbeidet planer for lekeanlegg ved skolen. Kommunen bevilget da omsøkte tilskudd.

Tar vi for oss Voll krets, så ble Rennebu kirke for et par år siden opprustet til en kostnad på 4, 5-5 millioner kroner. Og forflytter en seg til Nerskogen, ble det for 5-6 år siden oppført nytt næringslokale til butikkdrift. Rennebu kommune har stått i bresjen overfor fylkeskommunen for å få utbedret fylkesveien gjennom Nerskogen, et prosjekt som ferdigstilles i 2020.

Ovennevnte tiltak bør vise at kommunen ikke sulteforer sine kretser. En er fristet til å spørre hvilke mulige eller aktuelle tiltak på kretsnivå siktes det til når påstander om kommunal «forsømmelse» overfor kretsene frontes. Og det er fint når initiativ kommer fra kretsene selv. Også kretsene skal selvsagt ha sitt.

- Jeg er utrolig glad og lettet Ola Øie er glad for at Rennebu kommune består slik den er i dag.