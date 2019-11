Meninger

Skolene i Trøndelag skal utvikles etter følgende ambisjoner:

1. Flere elever skal gjennomføre og flere skal ta fagbrev i Trøndelag.

2. Sikre en desentralisert skolestruktur, hvor nær- skoleprinsippet ligger til grunn.

3. Utdanningstilbud skal videreutvikles for å imøtekomme arbeidslivets fremtidige behov (Frostaerklæringen).

Den nylig vedtatte Frostaerklæringen framhever altså viktigheten av en desentralisert skolestruktur i Trøndelag. Utdanningstilbud skal videreutvikles for å imøtekomme arbeidslivets fremtidige behov. Dette er viktig for å sikre god rekruttering til næringslivet i distriktene.

For å imøtekomme dette må arbeidsforhold for skolens elever og ansatte settes i fokus. Med dagens delte og lite egnede lokaler, vil Utdanningsforbundet Oppdal og Utdanningsforbundet Oppdal videregående skole stille spørsmål om arbeidsmiljøet for elever og ansatte blir ivaretatt gjennom Fylkesrådmannens innstilling til redusert utbygging ved skolen.

Denne uka lanseres de nye læreplanene i skolen. I framtidas skole stilles det krav om tverrfaglighet og samhandling mellom ulike fagmiljøer og ansatte på skolen (jfr. kunnskapsløftet og fagfornyelsen). En skole der alle avdelinger er samla styrker mulighetene for å undervise elevene i tråd med fagfornyelsen. Både elever og ansatte vil føle sterkere tilhørighet og fellesskap ved å samle skolens undervisningsarealer på ett sted. Å legge opp til en utbygging der skolens byggfagelever og lærere fremdeles må pendle mellom ulike undervisningslokaler, er etter vår mening ikke i tråd med kravene til arbeidsmiljø og ny pedagogisk tenking.

Mulighetene for å skape en skole der elevene trives og lykkes blir større ved å samle all opplæringen under samme tak. Bygg- og anleggsfag representerer en næring i vekst, og den er svært sentral for næringslivet i Oppdal og omegn. Satsing på turisme, hyttebygging og ei bygd med befolkningsvekst bidrar til at Oppdal blir et sterkt regionsenter sør i Trøndelag.

Skolens ansatte har gjennom mange år påpekt behovet for en ombygging til mer tidsriktige lokaler. Mesteparten av undervisningslokalene representerer en standard og pedagogikk fra 1984. Gjennom flere prosjektrunder har brukermedvirkningen vært engasjerende og stor. Begrensning av ombyggingen vil sette en stopper for utviklingen av opplæringstilbudet ved skolen. Utdanningsforbundet Oppdal og Utdanningsforbundet ved Oppdal videregående skole er dypt kritiske og uenige i fylkesrådmannens forslag om å redusere utbyggingen ved Oppdal videregående skole.

Oppdal 18. nov 2019

Med hilsen

Utdanningsforbundet Oppdal

Utdanningsforbundet Oppdal videregående skole