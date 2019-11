«Kan vi stole på Høyre?»

Meninger

Skrevet av Børge Dahle

Høyre er et parti som vil støtte næringslivet og skape arbeidsplasser. Det synliggjør Høyres kjerneverdier. En forutsetning er å ha evne til å ta opp nye utfordringer og strømninger og sette fokus på miljø. Høyre uttrykker at teknologiutvikling og innovasjon i næringslivet skal være ledende for å nå klimamålene og ta vare på velferdssamfunnet.

Handelsstedet Oppdal ligger på toppen i omsetning i detaljhandelen pr innbygger. Det er takket være at Oppdal er en attraktiv hyttekommune og et populært turiststed. Således skyldes veksten i det meste av næringslivet at Oppdal kan tilby unike natur- og fritidsopplevelser.

Natur- og fritidsopplevelser har gitt Oppdal et særskilt og godt omdømme. Fritidsopplevelser man forbinder med et sted har særskilte kvaliteter. Det har Gjevillvassdalen, med vakkert natur- og kulturlandskap og med Gjevillvasshytta som et unikt turmål.

Gjevilvassdalen er på mange måter «naturens og kulturens signalbygg» og er således viktigere enn en hver annonsering for å trekke kunder til handelsnæringa.

At Høyre som parti går inn for å fjerne dette «signalbygget» er helt uforståelig. Høyre er det partiet som har ført en politikk som har utviklet et sterkt næringsliv. Da er det uforståelig at man ikke ser sammenhengen mellom å ta vare på et «signalbygg» for en reiselivsavhengig kommune og en vekst for næringslivet.

Når høyrevelgere ikke gjenkjenner grunnleggende verdier i de standpunkt som de lokale politikerne tar, reagerer nok de fleste med vantro. Oppdal Høyre må forvente flere utmeldelser og tapt støtte i befolkningen.

Innovasjon og utvikling er å tenke nytt. Har man basert sitt standpunkt på en mangelfull forståelse eller at kunnskapsgrunnlag er blitt endret, ligger det i de innovatives natur at det er akseptabelt å skifte standpunkt og «tenke ut av boksen». Toget er ikke gått i Gjevilvassaken og Høyre har skiftet standpunkt i denne saken tidligere.

Flertallet av Oppdals befolkning og flertallet av Oppdals høyrevelgere er nok av den mening at Høyres representanter i kommunestyret også i denne saken burde stå støtt på Høyres kjerneverdier og på denne måten støtte opp om næringslivets interesser i Oppdal.