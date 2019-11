«En tragisk og kunnskapløs politisk styring?»

Meninger

I dag inviterer Trøndelag fylkeskommune inn til et framtidsrettet prosjekt i Oppdal: ”Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030”. Det skal utvikles et kunnskapsgrunnlag med verdiskapings-, markeds- og omdømmeanalyse. Prosjektet er forankret i ”Strategi for innovasjon og verdiskaping”. Prosjektet er behandlet politisk, både i Hovedutvalg for Næring Sak 125/18 Hovedutvalg næring, Hovedutvalg for kultur og Fylkesutvalg i november 2018.

Samtidig sitter Fylkestingpolitikerne Ingvill Dalseg (H) og Ola Husa Risan (SP) et steinkast bortenfor og går inn for å legge ned et av Trøndelags mest attraktive natur- og kulturopplevelse.

Prosjektet er et samarbeid mellom seksjon for næring og seksjon for kunst og kultur. I denne sammenheng er opplevelsesnæringer definert slik:” Reiseliv og opplevelser knyttet til mat, natur, kultur/kulturarv og større arrangement”. Fylkeskommunen har bevilget kr. 1,1 mill fra de regionale utviklingsmidlene til prosjektet.

For å være litt personlig. Folk undrer seg over hvorfor jeg orker og engasjerer meg så sterkt i utvikling av Oppdal som et godt sted for natur- og kulturopplevelser. ”Du er jo pensjonist og kunne ha levd herrenes gode dager”. (Det gjør jeg også)

Mitt første møte med Oppdal var påsken 1956 og mine foreldre bygde hytte ved Skarvannet i 1958. Min første tur til Gjevilvassdalen var i 1959 og siden har jeg vært der hvert år. Gjevilvassdalen ligger mitt hjerte nært slik som det gjør for titusener andre.

Som tidligere styrerepresentant i Trondhjem Turistforening og lærer har jeg tatt med meg et tusentall ungdommer til Gjevilvassdalen. Motivet var at de skulle finne gleden ved å være i et vakkert natur- og kulturlandskap og for framtiden engasjere seg for å ta vare på natur og miljø.

I 1990, med bakgrunn i faglig utvikling for bygdeutvikling, arrangerte jeg en stor konferanse på Oppdal sammen med Innovasjon Norge. Temaet var ”Natur og kultur i fritid og næringsutvikling - et samhandlende lokalsamfunn.”

Det som er i ferd med å skje i Oppdal kommunestyre i dag er en tragedie for Oppdal. Den er dessverre styrt av politikere som ikke er i stand til å utvikle Oppdal basert på et framtidsrettet kunnskapsgrunnlag.

Jeg kommer til å besøke Gjevilvassdalen også i vinter, selv om jeg skal tråkke løypa sjøl!