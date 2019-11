«Black Friday er skammens dag»

Meninger

I dag er dagen der alt er så billig og bra. I dag er dagen der du som forbruker skal bli lurt til å kjøpe masse tull for en billig penge. Dette må ta slutt!

I år som i fjor kommer den dagen i november som skal få deg til å handle til handlekorgen skal renner over. «Black Friday» er forbrukets dag. En dag der vi skal øke forbruket til de grader. Det er helt sykt at vi i verdens rikeste land skal ha slike kjøpefester. Hvis alle skulle ha hatt et slik forbruk som vi nordmenn måtte vi ha hatt 3,5 jordkloder. Hvordan er det rettferdig?

Det er med på å skape et kjøpepress blant alle, spesielt unge. Det er mange unge som vokser opp i fattigdom som går rundt og gruer seg til denne dagen på grunn av kjøpepress osv.

Greit nok at noen trenger å kjøpe ting på salg, men det gjelder ikke majoriteten på Black Friday. Det blir utvidet til Black Week, som skaper enda mer forbruk og et helt vilt inntrykk av at å kunne kjøpe mye som mulig og billigst som mulig er det viktigste. Og alle rabattene ødelegger for lokale bedrifter som ikke kan måle seg mot disse tilbudene. Ønsker vi virkelig å ødelegge for de lokale bedriftene?

Jeg skammer av nordmennene sitt skyhøye forbruk. Vi må faktisk tenke på de andre her i verden og ikke bare på oss selv. Vi nordmenn er så gjerrige og grådige. Vi vil alltid øke forbruket og velstanden og vi lar det gå utover de fattigste. Det er skammelig og feigt. I fjor brukte vi hele 3,6 milliarder på denne dagen. Det er helt sykt. De 3,6 milliardene kunne vi ha brukt på skole, helse og bistand.

Vi må få slutt på denne dagen. Skal vi få til dette må vi ha med oss både næringslivet og forbrukerne. I dag kan du enten være en smart forbruker eller en som går i fella. Tenk smart, kjøp smart.

Skrevet av Ola Vollan, Grønn Ungdom.