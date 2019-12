Meninger

Skrevet av Ola Husa Risan (Sp), Haakon Nordseth (V), Alf Morten Olsen (KrF) og Ingvild Vikan (SV)

Ingvill Dalseg fra Høyre er i et innlegg blant annet på opp.no publisert 2. desember forundret over at hun ikke fikk med seg resten av formannskapet på å arbeide med FN´s bærekraftsmål.

Det er i beste fall en misforståelse av Ingvill. Formannskapsflertallet uttalte seg veldig positivt om å arbeide med bærekraftsmålene, men fant at det var underlig å ha dette som et vedtak løsrevet fra rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen som snart skal startes opp. Dalseg forslag var tatt ut av en større sammenheng og fikk derfor ikke støtte. Formannskapsflertallet ønsker imidlertid å arbeide aktivt med bærekraftsmålene når vi skal i gang med arbeidet med å rullere samfunnsdelen i kommuneplanen.

Å gå ut som Dalseg gjør her vitner om en politiker som ønsker å profilere seg selv, fremfor å finne løsninger til beste for samfunnet, og for de arbeidsprosessene en kommunene arbeider etter.

La oss slå dette fast – det finnes vel ikke en politiker i formannskapet og i Oppdal kommune som mener at vi ikke skal arbeide med bærekraftsmålene, men dette arbeidet må skje i en helhetlig sammenheng.