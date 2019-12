«Kva vil vi med nerbygda i Rennebu? Skal vi spare oss til fant?»

Meninger

Skrevet av folk fra nerbygda i Rennebu

Saka gjeld tidlegare Voll skule – sal/overdraging.

Formannskapets fleirtal har sagt at kommunen ikkje bør inngå avtale med Voll Flerbrukshus AS om overtaking av tidlegare Voll skule.

I juni 2017 vedtok eit einstemmig kommunestyre ein intensjonsavtale mellom Rennebu kommune og EnSpire skole der det bl.a. står:

Sitat pkt. 1: «Rennebu EnSpire skole og Rennebu kommune skal i samarbeid planlegge den framtidige bruken av lokalene på Voll skole og barnehage slik at det i tillegg til kommunal barnehage og grendahus er mulig å drive privatskole i lokalene fra høsten 2018.»

Og deler av pkt. 6: «Rennebu kommune skal leie nærmere definerte lokaler og uteområder til barnehagedrift osv.»

Voll Flerbrukshus AS har eit ideelt formål, dvs. at eigarane ikkje kan ta ut utbytte. Dette betyr at all innsats kjem innbyggjarane i Rennebu til gode.

Intensjonsavtalen vart skrive mens selskapet Voll Flerbrukshus AS var under planlegging – noko som også er nemnt i avtalen. Selskapet Voll Flerbrukshus AS vart så danna. Sitat frå fleirbrukshusets vedtekter pkt. 4 om selskapets virksomhet:

«Selskapet skal eie og drifte flerbruksannlegg som et utleieanlegg til barnehage og skole, menighet og misjon, kultur og private arrangement, samt idrett og mosjon.»

Vi reagerar sterkt på denne kuvendinga – at formannskapet ignorerer tidlegare avtale. Intensjonsavtalen staka eigentleg ut vegen vidare for styret i Voll Flerbrukshus AS - som har hatt enormt stort arbeid med kalkylar, kostnadsoverslag, utforming av fleire kontraktar og teke alle kostnader, m.a. advokathjelp.

Eit arbeid som no kan vise seg å være totalt bortkasta.

Blir kretsene i Rennebu kommune sulteforet? Hva er det kretsene mener kommunen har forsømt seg på?

No vil kommunen springe frå avtalen og skyve faste utgifter over på flerbrukshuset. Sjølvsagt må ein ta høgde for dugnadsinnsats, men den må brukast på utvikling. Dagleg drift basert på dugnad er ikkje bærekraftig.

Men ingen kunne unngå å legge merke til den utrulege dugnadsinnsats som vart lagt ned på oppstart av privat skule, Volladåggån, Natokiosken og kyrkjejubileet. Dersom kommunen med ordførar i spissen meinar det dei seier om å ta heile bygda i bruk og satse lokalt – har dei no sjansen å vise ord i handling.

Det er også provoserande at kommunen vil gå for oppdeling av eigedomen når det ikkje er nemnt i intensjonsavtalen og når fleirbrukshuset gong på gong har presisert at ein avtale om seksjonering og pakken rundt dette ikkje er økonomisk berekraftig for fleirbrukshuset.

Grunngjevinga for at kommunen vender ryggen til eit flott prosjekt er økonomi.

For det fyrste har vi fått vite at kommunens økonomi no ikkje er så skral lenger. For det andre trur vi det er ei STOR misforståing at kommunen kan spare noko med slik vedtak. Det skulle vore forbode å sjå seg blind på berre ein budsjettpost.

Kva det vil koste kommunen å sitte med tome gamle skulebygg på Voll skal visst ikkje snakkast om.

Vi greier ikkje å sjå fornuften i dette, men ser ein sterk motvilje i prosessen og opplever at kommunen vil drepe lokalt initiativ. Har det gått prestisje i noko her?

Vi vil hevde at Rennebu kommunen no står ved eit vegskilje. Frustrasjonen (les harmen) i utkanten av kommunen er no så stor at ei tolegrense er nådd. Vi veit enkelte politikarar kjende på ein vond smak i munnen då Voll skule vart nedlagt (med knappast mogleg fleirtal). Det vart så snakk om å lege sår, men kva har skjedd?

- Det er bra, samtidig er det jo vemodig Nå er rivingen av den eldste delen av Voll skole i Rennebu i gang.

Dersom kommunen i kommunestyremøte 19. desember skulle velje det fatale, å sette ein stoppar for fleirbrukshuset, trur vi politikarforakt og negativ utvikling får «betre kår» i Rennebu.

Om kommunestyret derimot tek til fornuft og seier JA til ein berekraftig avtale med fleirbrukshuset, vil vi igjen sjå liv og røre som f.eks. på Volladåggån - og Rennebu kommune vil heilt klart tene økonomisk på det. Stikkord her er: tilflytting, entreprenørskap, arbeidsplassar, omdømme osv. I motsatt fall: ei negativ utvikling fører til negativ utvikling. Som dei seier lokalt: «de e`n dreg de ainner me se».

Politikarane må forstå at eit lokalt engasjement ikkje lar seg flytte til kommunesenteret.

Forstå at det samhald og samarbeid rennbyggen har vist f.eks. på Rennebumartna er sårbar. Folk finn seg ikkje i å bli holt for narr. Fyrst ein flott intensjonsavtale for deretter å snu ryggen til.

Ordførar Ola Øie har for eksempel lovprisa nerbygda gong på gong, men er der vilje til å ta vare på engasjement og liv?

Politikarane har forrekna seg før. Det var mange som berre drog på smilebandet til planar om privatskule.

Kommunen bør heller ikkje ta for gitt eit leigeforhold/samarbeid med EnSpire skule dersom fleirbrukshuset får nei.

Vi trur kommunen vil stå seg på å strekke ut ei hand og på den måten få tilbake godvilje frå folket i utkantane. Rennebu kommune har ikkje råd til anna.

Rennebu står ved eit vegskilje!