Strengt forbud på kirkegårdene

Meninger

Onsdag kom nyheten om at det blir forbud mot røyking og levende lys på kirkegårdene ved Oppdal og Lønset kirker. Årsaken er brannfaren. At det medfører brannfare å røyke «på kirketrappa» skjønner jeg, men er det brannfarlig for kirkebygget at det står en gravlykt ved gravstøttene? Jeg har aldri hørt om en kirke som har brent ned på grunn av dette, i alle fall ikke om vinteren når det ligger snø på kirkegården. I utgangspunktet virker det noe strengt å forby levende lys ved gravstøttene, og det er nok mange som synes det blir litt stusslig å pynte graven til sine kjære nå i julehøytiden. Jeg håper butikkene i Oppdal har mange batterilykter på lager.