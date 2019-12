Meninger

På vegne av styret i Voll Flerbrukshus AS finner jeg det nødvendig å kommentere noen punkter i Grethe Gunnes og Marit Bjerkås sitt svar til en gruppe som støtter et eventuelt flerbrukshus på Voll.

Svar på leserinnlegg: Dette er ikke vrangvilje Behovet for vedlikehold er velkjent. Vi tror få, om noen, politikere i Rennebu kan stå frem å si at de har satset stort på vedlikehold av kommunale bygg.

Jeg synes det ikke er så rart om folk opplever dette som vrangvilje. Det har vært kjempet for saken helt siden 2012, lenge før skolenedleggelsen. Først for å få til et samarbeid med kommunen, og etter skolens fall, på grunnlag av en intensjonsavtale som ble forfattet og vedtatt av Rennebu kommune.

Jeg tror nok ikke det er vrangvilje fra de politikerne som mener at vårt forslag ikke kan godtas. Derimot bygger kommunens tall på fakta som er veldig ufullstendige. Det er ikke grådighet men ansvarlighet som ligger bak vår pris. Vi kan ikke ignorere at det kommer utgifter til vedlikehold, forsikring, regnskap og administrasjon. Vi baserer ikke prosjektet på at det skal rives etter 15 – 20 år.

Folk fortjener å vite fakta om hva som ligger i avtalen, slik som forfatterne skriver. Men da må ikke fakta fordreies. Det er for det første ikke sant at det er Voll Flerbrukshus AS sitt forslag som legger opp til at Rennebu kommune skal gi bort bygningsmassen og at barnehagedelen skal leies tilbake. Det er det kommunestyret selv som enstemmig har bestemt. Vi har ikke fraveket denne avtalen. Men nå vil flertallet i formannskapet legge opp til en annen løsning som vi gang på gang har sagt ikke er aktuell for oss.

Det er heller ikke sant at kommunen i tillegg må betale vedlikeholdet på barnehagen. Dersom det er noe som gjør at barnehagedrifta ikke kan være godkjent for fortsatt drift er det tatt høyde for at selger må få orden på dette før overdragelsen. En vanlig formulering i slike kontrakter. Men vedlikeholdet er det vi som tar helt og fullt ansvar for.

Det er ikke sant at leieprisen skal dekke kostnader til utvikling. Kostnadene skal dekke de årlige driftsutgiftene.

Gunnes og Bjerkås behøver ikke sette dette opp mot de ansatte i helsetjenesten, i skolen eller den andre barnehagen i bygda eller mot de trygdede og mot arbeidssenteret. Vi ønsker også selvfølgelig at disse gruppene blir tatt godt vare på. Vi forstår at prioriteringene kan være vanskelig, men alle utgifter må beregnes og de må fordeles over en lengre periode. Utgiftene blir ikke mindre av at de blir gjemt i andre budsjettposter.

Forfatterne behøver heller ikke å framstille flerbrukshuset som vanskelig ved å antyde at vi har gått fra bordet. Vårt forslag ligger på bordet med premisser som er i henhold til intensjonsavtalen og til ansvarlig drift av lokalene på tidligere Voll skole og barnehage.

