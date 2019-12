«Vrangvilje eller brot på avtale?»

Meninger

Skrevet av på vegne av mange i Nerbygda: Magnar Bekkevoll, Stig og Judith K. Kristiansen, Lars Magne Gunnes, Julie Weyde, Berit Kristin Voll, Anne H. og Jon Kvam, Terje Uv, Kjell Olav Kvam, Øystein Ommedal, Jon Olav og Kirsti Voll, Bjørg Marit Sognli-Aasen, Ole Martin Hårstad og Ola Rokkones.

Folk får tenkje kva dei vil, men velvilje er det i alle fall ikkje!

I dei saker politikarane er imot kan det sikkert være freistande å setje gode formål opp imot kvarandre, men det blir faktisk for lettvint og heilt urimeleg i denne saka. Du kan ikkje springe ifrå ein avtale med den grunngjeving at det dukka opp andre gode formål.

Om intensjonsavtalen får vi av enkelte politikarar høyre: «jammen det var jo berre ein intensjon». Den er med andre ord ikkje noko å bry seg om. Når vi veit at kommunestyret til alt overmål var einstemmig i juni 2017, opplever folk i bygda ei slik kuvending som eit hån og maktarroganse.

«Dette er ikke vrangvilje» Behovet for vedlikehold er velkjent. Vi tror få, om noen, politikere i Rennebu kan stå frem å si at de har satset stort på vedlikehold av kommunale bygg.

Påstanden om kr 300.000 i ekstrautlegg for kommunen er svært misvisande. Ein må (i sannhetens namn) trekke ifrå faste utlegg til administrasjon, forsikring, rekneskap og vedlikehald. Stikk fingeren i jorda. Om det kjem 2 personar flyttande utgjer det like mykje i inntekter for kommunen.

Dersom kommunen hadde sett seksjonering som vilkår frå starten av hadde det aldri blitt noko intensjonsavtale – av den enkle grunn at det ikkje er økonomisk berekraftig for fleirbrukshuset. I intensjonsavtalen pkt. 6 står sitat: «Rennebu kommune skal leie nærmere definerte lokaler og uteområder til barnehagedrift.» sitat slutt. Det er verdt å merke seg at forslag til utleigesatsar for barnehagedrifta er nøktern.

«Det er ikke grådighet, men ansvarlighet som ligger bak vår pris» Jan Ivar Kvam har sendt inn et svarinnlegg til Rennebu Arbeiderpartis Grethe Gunnes og Marit Bjerkås angående flerbrukshus på Voll.

Gamleskulen blir plutseleg trekt fram – og at Voll Flerbrukshus A/S er vanskeleg som ikkje kan ta over dette. Det er eit ganske freidig forslag all den tid huset representerar store utlegg. Mange er forresten ikkje klar over kor bevaringsverdig den gamle skulestova i gamleskulen har. Kommunen har sprunge ifrå eit opplagt ansvar som ein no vil skyve over på private. Historielaget ser seg heller ikkje råd for å ta over ansvaret for gamleskulen.

Vi etterlyser fortsatt vilje til å innsjå kva det vil koste kommunen å sitje igjen med «svarteper». Utan avtale med Voll Fleirbrukshus A/S og kanskje også privatskulen, kva skjer då? Bygningsmassen på Voll som då vil forfalle blir ein skamplett for heile bygda – mest for dei som tok avgjerda.

Politikarane seier dei har eit stort økonomisk ansvar. Det er sant, men dei må også ha syn for framtida. Der det er initiativ, kreativitet og dugnadsånd må ein satse. Det er den beste investering kommunen kan gjere.