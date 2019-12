Utvikling av en realiserbar Masterplan

Meninger

Skrevet av Børge Dahle

En forutsetning for å lykkes med en Masterplan er å gjennomføre en utviklingsprosess slik at lokalbefolkningen får identitet til sluttresultatet. Det krever samhandling, åpenhet, bred representasjon og bred informasjon.

Dernest må arbeidet baseres på en viktig erkjennelse. Å utvikle et lokalsamfunn som skaper bolyst for fastboende vil også være attraktivt for hyttefolk og tilreisende. En bred representasjon fra lokalbefolkningen i styringsgruppa er derfor avgjørende.

Når tilflyttende og hyttefolk etablerer seg i et område legger de først og fremst vekt på tilgang til natur- og fritidsopplevelser og gode sosiale- og kulturelle opplevelser. De som forvalter natur og kultur må være representert i styringsgruppa.

Skal utvikle Oppdal videre - ønsker 100 bedrifter med på laget En prosjektgruppe nedsatt av Oppdal næringsforening (ONF) utarbeidet i 2012 en masterplan for Oppdal. De siste sju årene har flere av ideene i masterplanen blitt satt ut i livet.

De alvorlige klimaproblemene krever at utviklingen skjer på en naturvennlig måte. En Masterplan bør/kan derfor ha følgende mål. Vi ønsker:

- Å beskytte vår natur og utvikle en naturforståelse som sikrer naturbruk innenfor naturens tålegrenser.

- Å bevare og utvikle en levende, kunnskapsrik og synlig lokalkultur som er basert på viktige tradisjonelle fellesskapsverdier. Utvikle et godt fritids- og kulturtilbud i lokalsamfunnet.

- Å gjøre lokalsamfunnet lønnsomt og skape arbeidsplasser. Utvikle et livskraftig lokalsamfunn.

Første fase i arbeidet bør være å innhente informasjon fra lokalbefolkningen. Hva er de viktige fellesskapsverdiene? Hva er det dominerende verdigrunnlag i befolkningen?

Videre må en erkjenne at i en reiselivsavhengig kommune som Oppdal er gardbrukere og grunneiere som forvalter av naturområder og som gründere i hytteutvikling selve grunnlaget for en positiv økonomi i kommunen.

Bonden og andre grunneiere sitter på «kapitalen» i form av natureiendommer som kan forvaltes som unike attraksjoner og/eller avgi noe av sin «kapital» til hytteutvikling. Et problemet oppstår når noen grunneiere går fra å være forvaltere til «spekulanter». Konsekvensene blir en uheldig hytteutvikling som på sikt vil svekke kommunes og næringslivets økonomi. Dette er særdeles viktig å påpeke i et økonomisk bærekraftig perspektiv.

Når en nå skal oppgradere Masterplanen i Oppdal, «hele fjellbygda og ikke bare reiselivet». Hvordan er det da mulig å nedsette en styringsgruppe der ingen representerer aktive gardbrukere og andre grunneiere? Med bakgrunn i bygdas konfliktnivå på reiselivsfronten er dette et særdeles dårlig utgangspunktet.

Som antydet er representasjonen i styringsgruppa noe smal i flere sammenhenger. Hva med aldersammensetning? Sentrum og grender? Burde kommunen være representert? Vil en Masterplan med nåværende representasjon kunne bli sett på som en «forretningsplan» for en liten del av økonomien i lokalsamfunnet? Hva er ideen bak at det skal være en interesseforening som skal utvikle en framtidsplan for hele lokalsamfunnet? Mange spørsmål burde ha vært diskutert før en styringsgruppe ble nedsatt. Kanskje er det gjort – ser vi konklusjonen i sammensetningen av gruppa?

At et kommunestyre, med SP-ordfører, vil gå inn med 2,3 millioner av totalt 3,85 millioner for å oppgradere en Masterplan for kommunen, med en slik sammensetning må sies å være noe spesielt.

Jeg tar forbehold om at jeg ikke kjenner godt nok alles bakgrunn i styringsgruppa. Men - hvordan forsvarer sentrale medlemmer i styringsgruppa sammensetningen av gruppa? Hva er deres forståelse av hva som er drivkraften i en bærekraftig økonomi og en klimavennlig utvikling for Oppdal? Hva er gruppas faglige forankring?