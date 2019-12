Gi en god jul til noen andre

Meninger

Det nærmer seg jul med stormskritt, og jeg må innrømme at jeg henger etter med juleforberedelsene. Faktisk gjenstår fortsatt det aller meste. Men det bekymrer meg ikke så veldig. Jeg løser det hele med å reise bort i selve julehelga. Den feires med familien i Verdal. I min egen leilighet har jeg hengt opp julestjerna og satt fram litt julepynt, men det er langt ifra noe nissebonanza. Julevasken har jeg elegant hoppet over, det er jo så mørkt likevel at det ikke er noe poeng. Det eneste som bekymrer meg litt er julegavene, som definitivt ikke er på plass. Men det er utrolig mye man rekker bare det er dekning på kontoen.