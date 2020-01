Må ta tak i fulle barnehager

Meninger

I dag kan Opdalingen fortelle om fulle barnehager i Rennebu (se side 6-7) og de problemene det medfører. En mor forteller om et vanskelig puslespill, der hun må levere sin sønn i Fagerhaug barnehage, for så å kjøre motsatt vei til Berkåk der hun jobber og de eldste skal på skole. Dette skaper naturligvis trøbbel i hverdagen, og er langt fra en ønskelig situasjon for familien.