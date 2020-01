Det skal ikke være enkelt i Oppdal

Meninger

Skrevet av Per Asphaug

Endelig åpnes det for snørekjøring til Blåøret. Et glitrende tilbud for folk som er glad i ski og natur. Et tilbud som fungerte utmerket i mange år, helt til en korttidsansatt lensmann skulle være flink og fikk stoppet tilbudet.

Vil ha snørekjøring opp til Blåørpiken Oppdal kommune er en av seks kommuner som skal være med i en forsøksordning.

Fordi Fylkesmannen hadde funnet at dette var motorisert ferdsel i utmark. Og hadde glemt at det i 1990 ble gitt skiheiskonsesjon helt til Blåøret. Et artig minne er at Børge Brende, som er halvt nabo og halvt oppdaling, fortalte meg begeistret at han med to sønner hadde hatt sin fineste skiopplevelse noensinne: Snøretur til Blåøret og pudderkjøring ned igjen i et utvidet alpinanlegg. Daværende miljøminister! «Er du klar over at Fylkesmannen har forbudt dette?» «Ooops»! Bruk din posisjon til å få Fylkesmannen til å komme til fornuft, ba jeg. Men ingenting hendte. Nå har det løsnet. Men med byråkratiets lengsel etter å detaljregulere: Bare enkelte dager, og bare et visst antall turer.(!).

Så er vi i Krangelbygda. Nordseth og Naalsund vil ikke at «et dieseldyr» skal trekke folk opp på Blåøret.

Det er samme type dieseldyr som de to lokalpolitikerne ønsker skal patruljere Gjevilvassdalen og Skardalen. Tråkkemaskin. Til glede for mange! Hvorfor ikke samme glede for alpinistene? Og Naalsund bekymrer seg for adkomsten til Håkerekspressen når den nye parkeringen kommer. Unødvendig! Enten parkerer du langt nede, og har du havnet på øverste nivå tar du en av heisene til mellomstasjonen og glir over. Kjære MDG: Ikke lag mer problem enn nødvendig. Jeg tenker på en forretningsdrivende jeg kjenner i Oslo sentrum som sa: «Vi overlevde første verdenskrig, og andre verdenskrig, men MDG overlever vi ikke. Tomme bysentra, kjempevarehus utenfor byen» Naalsund, det er ikke nødvendig «å gå baklengs inn i fremtiden». Det går an å snu seg. Og gå framover.