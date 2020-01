Oppdal - fortsatt så klart

Meninger

Skrevet av Morten Olsen, Oppdal KrF

Debatten om skiløype på Gjevillvassveien er i høyeste grad til stede og vi politikere prøver å vurdere hva som er til det beste for alle, brukere som grunneiere.

Det vi ikke må gjøre er å fremstille det slik at denne skiløypa er et alfa eller omega for Oppdal som destinasjon. Vi avgår ikke ved døden grunnet denne saken.

Oppdal har uendelig mye mer å by på enn skiløypa på veien i Gjevillvassdalen. I tillegg til ei skiløype nea veien er det mange skiløyper på mange andre plasser i bøgda. Jeg kan nevne Storlidalen, Dindalen, Skaret, Fjellskolen, Grytdalen, Langvelldalen osv osv. Og ikke minst et flott skianlegg like ved fritidsparken. Og for ikke å glemme de fantastiske alpinområdene, med nye heiser i en utvikling vi bare kunne drømme om for noen år siden.

Og sommerstid er Gjevillvassdalen åpen, samt alle de andre fjellområdene, vel tilrettelagt for fritid, jakt, fiske, turer, sykkel- og vandring.

Så må konflikten i Gjevillvassdalen løses vinters tid, og det kommer den til å bli, selv om det dessverre tar altfor lang tid. Men den tiden er det nødvendig å ta, for at det skal bli en bærekraftig og forutsigbar fremtid for hytteiere, næringsdrivende og skigåere, og grunneiere i dalen.

Poenget mitt er at ingen av oss bør svartmale fremtiden grunnet ei skiløype, fremtiden er lys og lang for Oppdal - oss har så uendelig mye å by på her i bøgda.

Oppdal så klart – så klart!