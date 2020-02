Det hjelper ikke å stikke hodet i sanden

Meninger

Opdalingen skrev fredag kveld at flere hytteeiere som kjemper for å beholde skiløypa på Gjevilvassvegen, har gått sammen om en handelsboikott i Oppdal. Hytteeierne føler at de ikke blir hørt av den politiske ledelsen i kommunen.

La meg si med én gang at jeg på ingen måte støtter en handelsboikott. Det vil ramme en uskyldig tredjepart, uten at det vil bidra til en løsning. Løypestriden er nå i rettsvesenet, og vi må vente på en avgjørelse der. Omsetningen til butikkene i Oppdal vil ikke påvirke den juridiske saken. Jeg kan ikke se hva som skal komme ut av en handelsboikott, annet enn å øke konfliktnivået ytterligere. Skulle en handelsboikott bli omfattende, vil det selvsagt være negativt for handelsstanden. Jeg er dessuten usikker på hvor stor støtte en handelsboikott har. Foreløpig tror jeg at det er et mindretall av hytteeierne som går til dette skrittet.

Vi skal imidlertid ikke avfeie handelsboikotten. For det ligger en stor frustrasjon bak. Hytteeierne kan ikke stemme ved valg her i Oppdal, og føler de nå ikke har andre virkemidler enn økonomiske trusler. Det er utvilsomt negativt for hytteeierne at det ikke er skiløype på Gjevilvassvegen, og man skal ha respekt for deres frustrasjon. Håpet til hytteeierne er utvilsomt å legge press på oppdalssamfunnet og politikerne, og får dem til å gripe inn og legge skiløype i år.

Jeg undrer meg over reaksjonene fra handelsstanden og ordføreren. Eller, mangelen på reaksjoner. Verken driftssjefen ved Domus eller lederen i Oppdal næringsforenings handelsgruppe ønsker å uttale seg. De stilte til intervju, men trakk seg i ettertid. Heller ikke senterlederen ved Aunasenteret eller ordføreren ønsker å uttale seg. Det er nok et ønske om å ikke eskalere saken ytterligere som ligger bak deres beslutning om ikke uttale seg.

Saken er nå kommet så langt at det ikke lenger hjelper å sitte stille i båten. Spesielt ordføreren bør innse at hans rolle som kommunens fremste tillitsmann krever at han svarer når slike spørsmål dukker opp. Senterpartiet tilhører mindretallet i løypestriden i kommunestyret. Ordføreren styrer dermed på en politikk han selv ikke støtter. Jeg vet ikke om det kan forklare hvorfor han er såpass passiv i løypestriden. Men det nytter ikke å stikke hodet i sanden og håpe at det går over.

