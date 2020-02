- Er Sivert Vindals suksessoppskrift glemt?

Meninger

Historien. Oppdal samvirkelag åpner i 1920. Mølla bygges i 1934. I 1947 blir det oppsving i handelen og en åpner en sportsavdeling. I 1957 åpnes en ny butikk med 5000m2 som selvbetjening – «Ja kanskje landets flotteste forretningsbygg». Nytt byggetrinn i 1969 – det nye varehuset åpnet.

I 1976 overtar Sivert Vindal som leder. Sivert kom fra Obs på Lade og tok med seg erfaringene og suksessen fra landets største varehus til Oppdal samvirkelag. I ‘77 åpner en møbelavdeling i kjelleren. Men så skjer det – 11. Desember, samvirkelaget brenner ned.

Historien forteller at Sivert hadde lagt merke til alle de nedsunkede bilene som kom til Oppdal i helgene. De var fullastet. Hyttefolket handlet i byen. Dette vil Sivert endre på og planla et stort varehus der en kunne få kjøpt det meste.

1 1979 står varehuset Domus ferdig, 8300 kvadratmeter. Folket strømmer til, fastboende og hyttefolk. En million kroner i omsetning på åpningsdagen. Sivert lyktes og feide all kritikk til side.

Trolig var Sivert Vindals suksess starten på utviklingen av Oppdal som et handelssentrum. Hyttefolk og tilreisende fra nabokommuner ble et økende markedsgrunnlag for flere nye etableringer. I dag står Oppdal fram som et handelssted med et stort og variert butikktilbud og med et rikt næringsliv.

Kan suksessen tilbakeskrives til at «hain Sivert» skjønte at en måtte spille på lag med hyttefolket?

