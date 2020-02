Det grønne skiftet?

Meninger

Skrevet av Haakon Nordseth, Oppdal Venstre

Ikke skal vi spise rødt – vi skal gå i plastikk og ikke i pels.

To av de viktigste hjørnesteinen i det lille samfunnet vårt får ordentlig deng for tida. For nærmere ti tusen år siden fulgte vi etter isfronten og villreinen nordover – iført pels! Noen ble igjen her i Oppdal, og har siden den gang prøvd å gjøre det beste ut av det lokal natur har tildelt oss.

Det kompliserte og sårbare fjellandbruket har vært, og er den viktigste enkeltnæringa i bygda vår. Den er og forblir alle næringers mor. Flere tusen års erfaringsbasert kunnskap har endt opp med den finjusterte balansen vi har mellom ansvarlig matproduksjon og det dyrkajord og utmarksbeite tåler.

Dagens bønder fører, og utvikler denne kunnskapen videre. Riktignok i digre traktorer med GPS og aircondition, med mjølkeroboter og tilsyn i fjøset via en app på telefonen. Men i bunnen ligger det en hårfin balanse mellom det jorda greier å gi, og matproduksjon i den andre enden.

Så plutselig står hun der – eksfru Stordalen, og nå «Klimakur 2030» panelet og forkynner:

«Alle har vi et ansvar for verdens fremtid og klima; ikke spis sau, gris og storfe. Bruk landbruksarealene til å produsere vegetabilsk menneskeføde.»

Eksfru Stordalen og tilhørende ekspertpanel – vi vil gjerne få ønske dere velkommen til en utsøkt lokalprodusert salatbuffé i fjellbygda vår. Den består av krekling, vier, raigras og en og annen einerkvast, spisset med rømmedressing. Rømmen er levert av ei desillusjonert og hudfletta lokal ku, som ser seg engstelig rundt hver gang hun må slippe en liten fis.

Med mindre dere er utstyrt med drøvtyggermage, anbefaler jeg at dere spiser dere mette før ankomst.

«Fritidsinnbyggerne våre opplever evigvarende krangel og spetakkel» - Hvis vi ikke snur dette er det kun en taper - og det er ei flott fjellbygd som lyder det stolte navnet Oppdal, skriver Haakon Nordseth (V) i dette leserinnlegget.

Det forsøkes egentlig å settes en strek over Oppdal som landbruksbygd nå, etter flere tusen års feiling og prøving, og det av en ekshotelldirektørfrue og et ekspertpanel fra byen. Det skal dere ha – dere har rett i mye, men ikke her i Oppdal.

Her slipper telen rett før midtsommer, og skiføret dukker opp igjen fire måneder senere. Da er det helt begrenset hva vi får til av utsøkte sitrusfrukter, meloner, avokado, blomkål, gulrot og søtpotet i de små lommene vi har til rådighet, mellom ei iskald Driva, og kreklingrabbene oppe i lia. Derimot leverer vi førsteklasses meieriprodukter, utsøkt limousinfe og titusentall av flotte lam. Dette tryller bøndene våre ut av arealer det ikke går an å produsere mat for folk på. Vi har all grunn til å være stolte. Vi skal ikke stå her å skamme oss fordi vi leverer høyverdig pinnekjøtt, biff, rømme og ullundertøy. Vi skal slå oss på brystet å si. «Dette kan vi bedre enn de fleste, og dere er faktisk avhengig av at vi fortsetter»

Bekymret bør derimot bonden på flate Hedemark og Rogaland med 400 mål godt korn og grønnsaksland rundt husa, som blir brukt til å fôre opp et fjøs med 2000 gris, eller 70 mjølkkyr være. Der har nok både eksfru Stordalen og ekspertpanelet noe de skulle ha sagt, og bør si.

Til alle landbruk, klimavitere og synsere – tenk dere godt om før dere tar spilleren og ikke ballen. FN sitt matvareprogram sier vi skal produsere 60 % mere mat i Norge med stedegne ressurser, og det i overskuelig fremtid. Fortell oss hvordan vi skal gjøre det uten hardtarbeidende drøvtyggere, bøndene deres og et bugnende klimavennlig utmarksbeite rett utenfor døra.

Til alle oss andre i Oppdal som slipper å stå opp for å gå i fjøs, eller bekymre oss for drittvær i førsteslåtten og uforutsigbar landbrukspolitikk.

«Vi fortsetter å spise kortreist krokete mandelpotet og utsøkt lokalt kjøtt. I tillegg går vi i ullundertøy til telen slipper, og den slipper ofte ikke før skiføret igjen er et faktum.»

Hilsen en av Oppdals mange aktive helårs stillongsbrukere og landbruksavhengige innbyggere.