Endelig tok de til fornuft

Meninger

I går ble det klart at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble enige om en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene. Dette skjedde i 12. time, like før saken skulle debatteres i Stortinget. Den nye ordningen vil sikre at hver pelsdyrbonde får en kompensasjon basert på en verdivurdering av den enkeltes anlegg. De fire partiene vraker dermed løsningen om tispetillegg og bokført verdi, og skal i stedet ut på befaring for å taksere hvert enkelt av de 180 brukene.