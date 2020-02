Ja, Thorvald Storli, hva holder dere egentlig på med?

Meninger

Dette innlegget er et svar på følgende leserinnlegg, skrevet av Thorvald Storli.

Du sporer nok litt av når du prøver å få dette til å handle om antall kilometer og prosent av løypenett. Denne striden har nå pågått i 22 år, helt fra det ble søkt om å legge ut 247 tomter på flere setereiendommer.

I dag kan du leie hytte på en av setrene, med 10 senger, for 3500 kroner for en helg (prisen ble nylig satt opp fra 2000 kroner). Du kan trekke fra utgifter til strøm, brøyting/strøing, legging av private skispor pluss advokatutgifter i cirka 20 år. Jeg er bare en skarve matematikklærer i grunnskolen, men det regnestykket tror jeg går i minus. Det ville antakelig vært mer lønnsomt å legge skispor på veien og kjøre gjestene med snøskuter. Når nordvesten uler i Gjevilvassdelen nytter det ikke å brøyte en gang i døgnet. Det vet du som bor i Storlidalen.

Vi som ferdes ukentlig i Gjevilvassdalen ser heller ingen tegn til næringvirksomhet, bortsett fra traktoren som brøyter og bilene til noen gode hjelpere som jobber med å etablere en midlertidig løype nede i krattskogen.

Hvorfor er det da så viktig å brøyte veien inn i Gjevilvassdalen? Det forklarte brøyterne veldig tydelig i det ”private” brevet til ordfører og kommunedirektør: skuffelsen over å ikke få legge ut tomter på sine eiendommer.

Selvsagt kan vi rettferdiggjøre å bruke penger på saksomkostninger og skjønn. Da vil vi forhåpentligvis bevare Gjevilvassdalen for kommende generasjoner uten presset om utbygging av hyttebyer. Jeg håper at dere politikere skjønner viktigheten av å gjennomføre ekspropriasjonsprosessen, betale skjønnet og få skiløypa tilbake på veien. Du skriver at du også vil forholde deg til vedtaket i kommunestyret. Det er bra, for det er mange som arbeider i det skjulte for å reversere Områdereguleringsplanen for Gjevilvassdalen.

Ære være bønder og grunneiere som står imot presset fra brøyterne og anerkjenner et lovlig fattet vedtak om å ekspropriere snø i 18 uker. De er tross alt i flertall, nærmere bestemt 103 av 115 grunneiere på veien.

Du antyder i ditt innlegg at du er skeptisk til helsegevinsten som skiløypen gir. Da avslører du samtidig at det nok er en stund siden du har gått på ski utover Gjevilvassdalen. Men neste vinter, Thorvald Storli, når skisporet er tilbake på vegen, da kan du ta deg en tur en lørdag i mars når solen skinner. Du vil umiddelbart kjenne gleden og helsegevinsten. Tro du meg!

GOD TUR!

Museumslia, 23.februar 2020

Marianne Rolvsjord

