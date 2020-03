- Det handler om å gjøre Oppdal tilgjengelig og attraktivt som handelssentrum

Meninger

Skrevet av Odd Nyberg

Eksisterende bedrifter betaler normalt både skatter og avgifter til stat og kommune.

Nye bedrifter vil stat og kommune ofte måtte hjelpe for å klare seg i etableringsfasen. Svært mange må gi seg etter kort tid, noe som er helt normalt.

Synes de som har vist sin berettigelse bør få forhold lagt til rette så godt som mulig.

Etter oppstart av Grillkroa i 1992, ble dette et velfungerende konsept. P-plasser ble opparbeidet for egne midler.

Etter å ha diskutert med kommunen ved ordfører i 1993, muligheter for bedre parkering for biler med henger, bobiler og busser skjedde ingenting...

Når etablert næringsliv, som aldri har mottatt ei krone i støtte ber om dette, burde kommunen gjøre sitt ytterste.

Dette har med å gjøre Oppdal tilgjengelig og attraktivt som handelssentrum.

Og da vet vi alle at kunder som skal inn på SIVA-bygget, IKKE parkerer ved Elkjøp.

Nå står det flere lokaler i 1. etasje ledig i Oppdal sentrum. Og flere blir det etter at hele 1. etasje av Låven skal leies ut. Her har Låven sin viktigste jobb. Fyll opp ledige lokaler.

Regner jo med at prisene på dette nye bygget blir høyere enn konkurrentene, og mye tyder på at netthandel vil redusere behovet for fysiske butikker.

Oppdal vil i fremtiden alltid ha behov for p-plasser for både store og små biler.

Derfor må det nå spesielt vurderes hvordan biler med henger, busser og bobiler skal ha muligheter for en rask stopp der de har behov.

