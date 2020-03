Må Bjerkås holde seg unna kultur- og næringssaker?

Meninger

KOMMENTAR: I går ble det kjent at varaordfører i Rennebu, Marit Bjerkås (Ap), blir den nye kultur- og næringskoordinatoren i Rennebu kommune (se side 6). Jobben går ut på å koordinere næringsoppgaver for Rennebu kommune, samt å koordinere og forvalte løpende kulturoppgaver. Her vil det både bli strategiske og konkrete arbeidsoppgaver, ifølge utlysningsteksten. Næringsoppgavene omfatter bl.a. å arbeide i grensesnittet mellom kommunen og næringslivet. Det er ikke helt uproblematisk at en av kommunens mest framtredende politikere får en slik jobb. Men det betyr ikke at det er feil.