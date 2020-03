Når makt kan bli et problem

Meninger

Jeg ba om ordet i torsdagens kommunestyremøte. Etter ordinære saker er det alltid rom for spørsmål/kommentarer i Rennebu kommunestyre. Jeg ville komme med et gjensvar på den vurderingen ansettelsesutvalget hadde gått ut med samme dag i blant annet Opdalingen. Saken var ansettelsen av ny nærings- og kulturkoordinator i 100%-stilling. Min generelle betraktning var knyttet til begrunnelsen for at varaordfører kunne fortsette i sitt verv selv om hun nå var innstilt til jobben.

Jeg understreker at jeg ikke er i tvil om at dette rent juridisk er innafor Valgloven og Forvaltningsloven. Men her utøves mye skjønn, spesielt ifht forvaltningsloven, og det er umulig for meg og ikke stille noen spørsmål og åpne for refleksjoner. Jeg understreker at jeg kun er opptatt av begrunnelsen og skjønnet som er utøvet, og jeg vil ikke ha noen kommentarer tilbake som angår person. Det er overhodet ikke interessant her. Jeg har tillit til at ansettelser i RK gjøres etter faglige vurderinger og i tråd med utlysningstekst. Kommer denne teksten ut på nett, så er det kun kommentarer til det formelle her som skal diskuteres!

I begrunnelsen er det etter min mening flere elementer som ikke er åpent omtalt. Jeg velger derfor å utdype mine betraktninger noe, slik at de som ikke var i kommunestyresalen kan vite hva jeg som folkevalgt stiller spørsmål om. Jeg tar høyde for at det kan være gjort grep i denne konkrete saken siden torsdag som jeg ikke kjenner til, men nettopp fordi mine betraktninger er av generell karakter så vil jeg uansett offentliggjøre dem. Det kan være noe å bevisstgjøre også for ettertiden.

Økonomisk:

Stillingen er 100% og eid av Rennebu kommune, med kommunestyret som øverste arbeidsgiver. Varaordfører er ordinært lønnet 10% av ordførers lønn, men varaordfører fungerer som ordfører i ferier, i møter der ordfører ikke kan møte, og i oppgaver der ordfører delegerer kjedet. Dette er en gråsone rent økonomisk og etisk.

Et sammenlignende eksempel: Jeg minner om at en lærling som er 100% lærling i RK ikke får ta på seg en eneste ekstravakt i samme kommune da det rent teknisk utløser overtidsbetaling. Jeg vet at overtidsbetaling omgås rent teknisk i dette tilfellet, men hvilken signaleffekt sender vi? Hvorfor kan disse to stillingene gå parallelt med langt høyere økonomisk belastning uten at vi stiller spørsmål ved det? Ulike oppgaver, ja, men samme arbeidsgiver, samme person og i tillegg en stor belastning for arbeidsgiver i form av habilitets-utfordringer.

Habilitet:

Når vet kommunestyret, som eier denne stillinga, når varaordfører er ordfører, og da ikke kan jobbe som nærings- og kulturkoordinator? Det står tydelig i kommunens retningslinjer at når ordfører ikke er i jobb, skal varaordfører være tilgjengelig som ordfører. Jeg sitter i et kommunestyre som har tatt et stort inngrep i budsjettet med formål om å få mest mulig ut av hver eneste krone. Næring- og kultur er tatt inn med en ny stilling, full tid, og er ikke forenelig med til tider å være satt på vent fordi den ansatte skal utøve vervet som ordfører/varaordfører.

I tillegg er det problematisk for meg at samme person sitter med makt og innsyn i toppledelsen i kommunens formannskap, og samtidig har oppgaven med å forvalte administrasjonens oppdrag fra samme ledelse. Vi er alle bare ett menneske, og selv om vi har et hatte-stativ ute i gangen mellom møterommene så er dette en umulig oppgave.

En sammenligning: Jeg ble innvalgt i kommunestyre første gang i 2011. Jeg fikk plass i kommunens fagutvalg for helse og oppvekst HOO. I 2013 ble jeg ansatt som koordinator for den nyopprettede Flyktningtjenesten. Jeg forvaltet vervet mitt ut valgperioden, men da jeg ble gjenvalgt i 2015 ba jeg partigruppa mi om å få tre av fra HOO. Jeg hadde allerede opplevd i mange tilfeller å sitte med innsyn og med kunnskap fra jobb-sida som en politiker ikke skal ha. Motsatt også, men det er faktisk noe mer håndterbart, men like uheldig for kapasiteten. Selv om jeg selv ba om vurdering av habilitet og holdt meg utafor sakene, så innehar jeg denne kunnskapen som ofte går langt inn i det taushetsbelagte og IKKE skal være kjent for meg som folkevalgt. Du farges av det, du kan ikke ha to bevisstheter, og det er høyst i gråsonen i forhold til tillit og forsvarlig saksbehandling. I RK er det så små fagmiljø, at det ikke er lett å skyve saker over på andre i staben. Heller ikke økonomisk ansvar kan du skyve fra deg. Du har innsyn i alle saker.

Så hvordan skal Rennebu kommunestyre imøtekomme at våre egne ansatte ikke kan jobbe med sakene vi ønsker? Får vi det vi har forventning om? Hvem skal ta sakene som rammes av habilitet? Næring og kultur er etter min vurdering et svært bredt saksfelt, nærmest en bærebjelke som ligger under alle fagfelt. Settevaraordfører er en enkel sak under møter, men vi har ikke mange ansatte som jobber med næringssaker, og en koordinator må kunne ta i alle sakene. Det er det vi trenger og forventer i RK nå.

Til slutt, rent politisk:

Makt bør fordeles. Det er godt prinsipp. Spesielt bør den deles der det kan være snakk om å sitte med makt på mer enn en side av bordet. Det er et forebyggende og tillitsskapende grep. For politiske partier er det forbilledlig og slippe flere til. Dess flere i en partigruppe som får verv og kompetanse, dess bedre. Som ledere har vi et ekstra ansvar å være føre var, slippe fra oss makt hvis den ikke utøves til det beste for folket.

Mitt mål er mest mulig åpenhet og tillit til alle verv og funksjoner i Rennebu kommune. Da må vi tørre å drøfte alle saker i gråsonen og praktisere etiske retningslinjer så godt vi kan. Dette er et forsøk på å bidra i så måte, ikke hindre mennesker i å ta ut sitt potensiale. Vi trenger hverandres engasjement og kunnskap, det skal det ikke være noe som helst tvil om.