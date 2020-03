Hvis du er i karantene på hytta: Hold deg på hytta!

Meninger

Kommentar: De siste dagene har koronaviruset for alvor sveipet over landet. Myndighetene har ikke lenger kontroll på smitten, og vi ser at antall smittede øker kraftig. Hittil har det vært forsiktige råd fra de sentrale myndighetene. Ord som «bør» og «anbefaler» har dominert, i stedet for «skal» og «må». Den tiden må være over nå. Mange arrangører, arbeidsgivere og foreldre ønsker seg klare råd fra myndighetene. Også mange kommuner har sagt at de ønsker klare råd fra sentrale myndigheter. Det er langt fra alle kommuner som har egne eksperter på smittevern, og det er ikke enkelt å på hvilket nivå man skal legge restriksjonene. Konsekvensen er at det er ulike regler fra kommune til kommune, med den forvirringen som følger av det.