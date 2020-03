- Å forandre reglene for tilskudd til Frivilligsentralene, vil i verste fall bety nedleggelse

Meninger

Skrevet av Lions Club Rennebu

Fra 1. januar 2021 vil staten forandre reglene for tilskudd til Frivilligsentralene. For Rennebus vedkommende vil det bety en vesentlig nedskjæring av offentlig tilskudd. I verste fall kan det bety nedleggelse av sentralen.

I Rennebu har den blitt svært viktig for det frivillige arbeidet i kommunen. Den har også blitt et møtested for mennesker som søker sosialt samvær. I et samfunn der møteplassene blir stadig færre, har Frivilligsentralen en viktig funksjon. Et sted der du kan komme for å møte andre mennesker for å prate, for å tilby dine tjenester for andre, eller be om hjelp til noe du selv ikke makter.

For at dette skal fungere må en slik møteplass være åpen hele dagen, og den må bemannes med i det minste en fast lønnet person som har oversikt over det frivillige arbeidet som må ledes fra sentralen. Av de faste aktivitetene som ledes fra sentralen kan nevnes: ledsagertjeneste, matombringing, varekjøring, hjelp på Helsesenteret, formiddagstreff på Voll og Berkåk, frisktrimlunsj, babysang, utstyrssentral og kino. I tillegg er det flere aktiviteter man kan lese om på sentralens hjemmeside.

Vi i Lions Club Rennebu, i likhet med mange andre lag og organisasjoner, benytter lokalene til møter på kveldstid. Også på dagtid brukes lokalene til ulike arrangementer. Da Rennebu for noen år siden fikk mange nye landsmenn, var Frivilligsentralen viktig med språkkafe og utleie av tur/sportsutstyr.

I en periode på cirka 30 år har det vært tverrpolitisk enighet om statens tilskudd til frivilligsentraler. Staten har betalt 60 prosent av lønnsutgiftene til daglig leder i full stilling pluss driftsutgifter. Dette utgjorde 414 000 kroner for hver frivilligsentral i 2018. Etter de nye reglene vil kommunene få 35 kroner for hver innbygger. Dette betyr at kommuner med over 11 800 innbyggere får økt støtte mens mindre kommuner får redusert støtte.

I følge opplysninger fra Norges Frivilligsentraler er det 466 frivilligsentraler fordelt på 306 kommuner. Det frivillige arbeidet i Norge er stipulert til å ha en verdi av 75 milliarder kroner hvorav pensjonistenes innsats er verdsatt til 25 milliarder. Det er ikke alt frivillig arbeid som kanaliseres gjennom frivilligsentralen, men mange av aktivitetene som ikke har med hobbyaktiviteter å gjøre blir ivaretatt av sentralen.

Når vi ser hvor viktig Frivilligsentralen har blitt, er det med stor bekymring vi ser fram til hva som vil skje neste år.

