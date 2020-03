Mange kan gå glipp av gleden med alpint, og mange talenter kan gå tapt

Meninger

Skrevet av Per Asphaug

Norges Skiforbund har publisert bekymringsmelding angående kostnadene knyttet til alpin skisport. Det er synd at det etterhvert er knyttet så mange kostnader til sporten at alpint risikerer å framstå som interessant bare for de velstående, et unødvendig klasseskille!

Mange kan på grunn av økonomi gå glipp av gleden med alpint, og mange talenter kan gå tapt. Sjølsagt er det mange andre sportsgrener å engasjere seg i, men når Vangslia, Hovden og Stølen ligger bada i sol kan vel mange føle dragning. Selve utstyret for barn og unge behøver nødvendigvis ikke være noen barriere. Utstyr arves fra store til små, og skibyttedagen som arrangeres hver høst er et flott tiltak. For alpinski, bindinger og sko er dyrt. Utmerket er det også at vi har fått et nytt tilbud i Bua, som låner ut utstyr. Det er unødvendig at unge som ikke konkurrerer aktivt skal ha flere par ski, ett par greier seg.

Da står det igjen en barriere: Heiskortprisene! Selvfølgelig må heisanleggene drives etter sunne økonomiske kriterier, og at vi har Norges flotteste alpinanlegg må ha sin pris. Og at Arnulf og gjengen leverer perfekte traseer. Men kanskje kan noe justeres?

En senket terskel for å delta vil kanskje rekruttere mange flere brukere som framtidige kunder? Se hva som skjedde i Vassfjellet da Freidig overtok: De halverte kortprisene, og omsetningen gikk rett til værs. Og de sikret anlegget mange nye permanente brukere. Et foreldrepar med to-tre barn vil selv med tidlig-tilbudet før jul i Oppdal få en utgift på bortimot 20.000 kroner. Med rabatt. Særlig barskt for enslige forsørgere.

Solheisen i Hemsedal har tatt filosofien helt ut: Der er det gratis til 16 år. Trysil opererer med «Innbyggerkort», halv pris! Alle anlegg har det vi har, at barn opp til sju år kjører gratis, bra. Narvik har en interessant modell med foreldrepass, et foreldrepar med barn kan dele på ett kort, med tanke på at en forelder er opptatt med junior. Narvik har også et sesongkort for familie; to voksne og inntil fire barn for kr 8500 kroner. Vil de benytte anlegget også om sommeren øker kortprisen med 500 kroner. Vassfjellet har et tilbud for to voksne med tre barn: Familiekort kroner 6000.

Oppdal tilbød også en periode familiekort, dessverre ble det tatt bort.

Flere anlegg har redusert pris for pensjonister, Narvik kroner 1945 over 65 år. Lenger sør i Europa er det gratis over sytti år. Men nå er det vel ikke pensjonistene som trenger oppmerksomhet, men barnefamiliene.

Vi i Oppdal er stolte av anlegget vårt, og vet å sette pris på alle kjempeinvesteringene som er foretatt de siste åra. Anlegget driftes på en fremragende måte. Mine refleksjoner bygger kun på at for mange ønsker, men ikke kan, helst skulle det vært slik at alle i barneskolen kunne ha sitt eget kort. I dag er det bare noen få.