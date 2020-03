Er det flere i Oppdal og Rennebu som har opplevd harepest?

Meninger

Skrevet av Ole

I disse dager er vi alle opptatt av dette grusomme viruset som sprer seg over kloden og medfører sykdom og død. Egentlig er det merkelig at ikke vitenskapen etter så lang tid har funnet måter å stoppe virussmitte på! Dette går over min forstand!

Flere døde harer på Nerskogen og Nordskogen Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag.

Jeg har imidlertid observert at i de siste 8 månedene har det vært haredød i Oppdal. Dette har naturligvis ingen sammenheng med koronasmitten.

I Halsetløkka har vi i mange år hatt en fast harebestand. Det var store kraftige dyr som ikke var særlig redd for folk eller hunder, de har fått unger, enkelte to kull pr. år, og vært et trivelig innslag på plassen.

Høsten 2019 så vi flere dyr som var preget av å være syk og nå er det ikke et harespor å se. Er det flere i Oppdal/Rennebu som har registrert det samme?

Skabbrev har det vært de siste 20 åra, jeg avlivet en like før jul. Nå er det kommet en ny, som går runden hver natt og den er sannsynligvis frisk.