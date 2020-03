Hvis dette blir langvarig har den neste krisen så vidt begynt

Meninger

Vi tok oppfordringen alvorlig. På selveste fredag den 13. la jeg kontoret i bagasjerommet, dro hjem og har ikke forlatt tunet siden. Takket være kjempeinnsats fra Rennebu barne- og ungdomsskole får de yngste fortsatt viktig læring, det er kaffe og full fyr på hjemmekontoret og personlig har jeg så langt lite å klage på.

Men det er en tragisk realitet at smittevernet vil bety kroken på døra for mange bedrifter og arbeidsplasser.

Ikke bare i verden, Norge eller Trøndelag. Men også i Oppdal og Rennebu. Vi er på full fart inn i en nedtur som startet med at familiemedlemmer, venner og kjente ble permitterte i en fart ingen har sett maken til i landets historie.

Siden 12. mars har NAV mottatt godt over 240 000 nye søknader om dagpenger fra hele landet. Det blir registrert ca én ny dagpengesøknad hvert sekund, ifølge NHO. Bare i Oppdal og Rennebu nærmer det seg sikkert 500 permitterte arbeidstakere og flere skal det bli. Dette rammer enda flere husholdninger akutt når du brått passerer dag 20 i regjeringens tiltakspakke og dagpengene kun dekker 62,4 prosent av vanlig inntekt.

Jeg har ikke kompetanse til å utøve smittevern. Men at det lokale næringslivet blør penger ut av et åpent sår hver dag er det ingen tvil om. Hva koster det oss på sikt å sette et samfunn ut av spill? Selv for en midlertidig periode?

Jada, vi kommer oss på beina igjen. Det vet vi. Men økonomien det tok dager å rasere vil også ta år å bygge opp igjen. Både lokalt og nasjonalt. Mange bedrifter fikk full stopp i omsetningen på sekunder, andre mister den gradvis. Likviditeten stuper og i praksis er allerede mange bedrifter konkurs. Da hjelper det lite med lav rente på mer gjeld eller utsettelse på innbetaling av merverdiavgiften.

Hvem hadde tenkt på at frisøren, treningssenteret, kaféen, bensinstasjonen og en hel reiselivsbransje skulle gå fra god til ingen søvn - over natta. Samholdet og viljen viser at alle er innstilte på å bidra i den nasjonale dugnaden. Men ikke alle kan bidra for enhver pris. Fordi når du blir bedt om å skru av lyset på hjemmekontoret og det er forbudt for utabøgdes folk å oppsøke butikken din eller sove på hotellet ditt. Hvordan skal du få betalt regningene dine da?

Vi er alle et nav i det store hjulet. Min, din og naboens jobb samt alle lokale bedrifter betaler skatt til kommunen. Et svekket næringsliv gir lavere skatteinntekter som igjen betyr mindre tilbake til deg og meg. Og tro meg, vi vil trenge ressurser etter at krisen er over. Det er opplagt av vi må styrke helseberedskapen - og det må være like opplagt av vi må styrke innsatsen for næringslivet.

For hver dag som går er det mindre og mindre sannsynlig at vi kan gå tilbake til normalen vi kjente for to uker siden. Er du ansatt i privat næringsliv er det knapt noen som kan gi en forsikring om at du har en jobb å gå tilbake til i morgen - eller om tre måneder.

Å løse krisen ut fra lokale forhold må også omfatte at våre politikere, kommune og offentlig støtteapparat omgående starter dialogen (med god avstand) for å se hvordan vi alle kan bidra i en dugnad for lokalt næringsliv. Jeg tipper de aller fleste bedriftseiere og næringslivsledere er innstilte på å gjøre det de kan for å redde bedriften sin. Og jeg vil gjerne hjelpe andre som trenger det.

Men det haster å finne ut hva vi kan gjøre sammen.

Fordi hvis dette blir langvarig har den neste krisen såvidt begynt.

