Jeg blir så lei disse hytteeierne

Skrevet av A. Oppdaling.

Kommentar til innlegget til «Hytteeier».

De har altså kjøpt seg et mål tom ett eller annet sted, og da skal det kreves på alle kanter. I Oppdal stormer det rundt en vei, ja vei – for det er grunneiers bruksrett til egen vei det handler om.

Nå i disse dager furter mange hytteeiere fordi de ikke kommer seg på hytta, har dere ikke skamvett? I disse dager hvor en hel verden mer eller mindre er stengt ned, så hyles det over å ikke få komme seg på hytta! Vi er viktigst i verden! Nei, dere er ikke det.

Jo, hyttenæringen er viktig for mange kommuner, det vet vi i Oppdal også. Så – tror dere at alt stenges ned for moro med de enorme konsekvenser det får for næringslivet i kommunene?

Dette handler om noe større, en pandemi som rammer hele verden.

Beredskap. Kommunene har en beredskap også til hyttefolket. Jeg vet ikke hvor mange hyttefolk som får legehjelp pr. år i Oppdal og Rennebu, men det er ganske mange. Men dette er ikke noen normal situasjon. Prøv å fatte det.

Det er hjemkommunene som har ansvar for egne innbyggere, slik er det. Og hyttefolk er vel som folk flest – allergiske mot skatter og avgifter skulle jeg tro. Hva ville prisen blitt om hele Norge skulle hatt dobbel beredskap? Jeg hadde jublet om vi hadde fått et stort flott sykehus på Oppdal, men virkeligheten er annerledes. Det legges ned avdelinger. For eksempel fødende i regionen må til Trondheim. Dette er som følge av sentrale politiske vedtak. Så det er forskjell på kommunenes helsesenter og legekontor, kontra regionsykehusene som av naturlige årsaker er i byene.

Det høres også ut på «Hytteeier» som at kommunene i dag bare håver inn penger på hytter og fritidsboliger, men da er bare én side av regnskapet tatt med. Det er en utgiftsside også.

En annen sak, er at det kommer tider etter disse. Nå tror jeg mange med meg er mektig irritert på disse som bare krever. Og synes det er totalt respektløst, her er det folk i dette landet som ikke kan ta ferie nå på grunn av korona – alle i helsevesenet, renholdere o.s.v, for å nevne noen.

Jeg forstår at også dere er redde og gjerne vil flykte til bygda. Men tenk også på at vi skal snakkes og leve sammen igjen når verden har normalisert seg, jeg tror folk begynner å bli meget lei hytteeiere nå. Dere er velkomne tilbake fortsatt, tror jeg. Og i mellomtiden skal vi passe på hytta di.

John F. Kennedy sa: Ikke spør hva landet kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre for landet. Det er nettopp vi blir oppfordret til nå, legg «JEG» til side og tenke «Vi».

Vi – skal klare dette!